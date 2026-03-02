La Única Opción, la nueva película del aclamado director surcoreano Park Chan-wook, aterriza en Argentina. La plataforma de streaming MUBI anunció que el film llegará en exclusiva a partir del 13 de marzo de 2026.
De qué trata “La Única Opción”
La Única Opción adapta la novela El Hacha, del reconocido escritor estadounidense Donald E. Westlake, y sigue la historia de Man-su, un hombre de mediana edad que pierde su empleo después de 25 años en una empresa papelera.
Desesperado y sin oportunidades, encuentra una solución tan extrema como inquietante: eliminar a cada uno de los candidatos que compiten por el mismo puesto.
Un thriller sofisticado, provocador y cargado de humor negro que explora la moral, la justicia y los límites de la venganza.
Reparto de “La Única Opción”
- Lee Byung-hun (I Saw the Devil)
- Son Ye-jin (The Last Princess)
Completan el elenco: Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Cha Seung-won y Yoo Yeon-seok, todos referentes del cine y la televisión surcoreana.
Tráiler de “La Única Opción”
Un éxito global antes de su llegada a Argentina
La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia y luego pasó por el Festival de Cine de Londres, cosechando elogios y fuerte presencia en la carrera de premios. Entre sus reconocimientos más destacados:
- Selección oficial de Corea del Sur para los Premios Oscar® en la categoría Mejor Película Internacional
- 3 nominaciones en los Globos de Oro
- 3 nominaciones en los Premios Gotham
- 7 premios en los Blue Dragon Awards, uno de los galardones más prestigiosos del cine coreano