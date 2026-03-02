La Única Opción, la nueva película del aclamado director surcoreano Park Chan-wook, aterriza en Argentina. La plataforma de streaming MUBI anunció que el film llegará en exclusiva a partir del 13 de marzo de 2026.

De qué trata “La Única Opción”

Afiche de “La Única Opción”

La Única Opción adapta la novela El Hacha, del reconocido escritor estadounidense Donald E. Westlake, y sigue la historia de Man-su, un hombre de mediana edad que pierde su empleo después de 25 años en una empresa papelera.

“La Única Opción”

“La Única Opción”

“La Única Opción”

Desesperado y sin oportunidades, encuentra una solución tan extrema como inquietante: eliminar a cada uno de los candidatos que compiten por el mismo puesto.

Un thriller sofisticado, provocador y cargado de humor negro que explora la moral, la justicia y los límites de la venganza.

Reparto de “La Única Opción”

Lee Byung-hun (I Saw the Devil)

Son Ye-jin (The Last Princess)

Completan el elenco: Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yeom Hye-ran, Cha Seung-won y Yoo Yeon-seok, todos referentes del cine y la televisión surcoreana.

Tráiler de “La Única Opción”

Un éxito global antes de su llegada a Argentina

La película tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia y luego pasó por el Festival de Cine de Londres, cosechando elogios y fuerte presencia en la carrera de premios. Entre sus reconocimientos más destacados: