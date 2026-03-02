Arcángel llega por primera vez a Argentina con un show propio para celebrar sus 20 años de carrera. El artista presentará su nueva gira histórica “La 8va Maravilla” el 28 de agosto en el Movistar Arena.

Preventa y venta de entradas para Arcángel en el Movistar Arena

Preventa BBVA: martes 3 de marzo desde las 16 hs — 6 cuotas sin interés.

Venta general: jueves 5 de marzo desde las 13 hs.

Disponibles en movistararena.com.ar.

Arcángel celebra dos décadas de carrera y presenta su álbum “La 8va Maravilla”

“La 8va Maravilla” es un álbum que reúne colaboraciones de peso, incluyendo a Ricky Martin, Daddy Yankee, Beéle, Grupo Firme, Sech, Kapo y hasta su propio hijo.

El disco refleja una etapa de profunda conexión personal y artística, influenciada por un viaje reciente del artista por las Siete Maravillas del Mundo, donde se inspiró para crear este nuevo capítulo en su carrera.

La Octava Maravilla World Tour 2026: fechas confirmadas

Arcángel llevará su espectacular puesta en escena y su repertorio legendario a grandes arenas y estadios de Europa y Latinoamérica.

Los primeros shows anunciados incluyen:

13 mayo — Sant Jordi Club (Barcelona)

14 mayo — Movistar Arena (Madrid)

30 julio — Coliseo Rumiñahui (Quito)

1 agosto — Coliseo Voltaire (Guayaquil)

13 agosto — Palacio de los Deportes (Ciudad de México)

18 agosto — Auditorio GNP (Puebla)

20 agosto — Foro GNP (Mérida)

22 agosto — Auditorio Josefa (Querétaro)

23 agosto — Auditorio Telmex (Guadalajara)

28 agosto — Movistar Arena (Buenos Aires)

31 agosto — Movistar Arena (Santiago)

5 septiembre — Estadio Atanasio Girardot (Medellín)

11 septiembre — Teatro al Aire Libre (La Paz)

12 septiembre — Estadio San Marcos (Lima)

17 septiembre — Estadio Chochi Sosa (Tegucigalpa)

19 septiembre — Explanada 5 (Guatemala)

24 septiembre — CC Amador (Panamá)

26 septiembre — Parque Viva (San José)

Arcángel: trayectoria, premios y colaboraciones

Nacido en EE.UU., Austin Agustín Santos se convirtió en uno de los artistas más influyentes del reggaetón, el trap y la música urbana. Fue parte del dúo Arcángel & De La Ghetto y luego impulsó su carrera solista.

Entre sus logros más recientes:

Ganó dos Latin GRAMMYs 2023 por “La Jumpa”, con más de 883 millones de reproducciones en Spotify.

Su colaboración con Bizarrap —BZRP Music Session #54— superó los 179 millones de streams.

“La Chamba”, junto a Peso Pluma, suma más de 43 millones en la plataforma.