Después de una larga espera que duró más de 400 días, Nahuel Gallo recuperó la libertad y ya está de regreso en la Argentina. La noticia fue confirmada por su pareja, María Alexandra Gómez, quien expresó su profunda emoción en redes sociales: “Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) jugó un papel clave en el operativo de regreso. La entidad gestionó un avión propio para trasladar al gendarme, que viaja en el vuelo LV-KMA de la empresa Baires Fly, con una escala técnica en Ecuador para recargar combustible.

Foto: X / @@gg_alexand95764

En un comunicado, la AFA agradeció a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su “sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”.

La entidad también reconoció a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió el acercamiento entre ambos países. “Los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, destacaron.

CÓMO SE GESTÓ LA LIBERACIÓN DEL GENDARME NAHUEL GALLO PRESO POR MÁS DE 400 DÍAS EN VENEZUELA

La liberación de Gallo fue anunciada de manera sorpresiva por la AFA, que publicó una foto del gendarme junto al prosecretario Luciano Nakis y el secretario de protocolo Fernando Isla Casares al pie del avión que lo trajo de vuelta.

La pesadilla de Nahuel Gallo, gendarme catamarqueño, comenzó cuando ingresó a Venezuela por vía terrestre desde Colombia para visitar a su pareja y a su hijo, Víctor. Pocos días después, el entonces presidente Nicolás Maduro lo acusó de planear el asesinato de la actual mandataria Delcy Rodríguez, que en ese momento era su vice.

Desde ese momento, Gallo quedó incomunicado y en condición de “desaparición forzada” durante más de 14 meses. La situación recién empezó a destrabarse tras la captura de Maduro y el tutelaje de Donald Trump sobre el nuevo gobierno chavista. En ese contexto, el gendarme inició una huelga de hambre para reclamar su liberación.

Foto: X / @@gg_alexand95764

A fines de febrero, tras la aprobación de una amnistía, Gallo pudo hablar por teléfono con su pareja después de 445 días incomunicado. Finalmente, este domingo se anunció su liberación y el esperado regreso a la Argentina.

La noticia fue celebrada por su entorno y por organizaciones de derechos humanos. El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó la excarcelación en redes sociales: “Liberado el preso político argentino Nahuel Agustín Gallo”. Ahora, tras más de un año de angustia, la familia de Gallo podrá reencontrarse y dejar atrás una historia marcada por la incertidumbre y la espera.

