El nombre de Javier Calamaro volvió a quedar en el foco mediático tras conocerse la existencia de una denuncia penal por presunta estafa inmobiliaria vinculada a un emprendimiento en la provincia de Córdoba que habría dejado a más de cien personas damnificadas.

Se trata de Chacras del Universo, un proyecto que fue presentado como un exclusivo barrio cerrado en las sierras cordobesas, pero que actualmente se encuentra bajo investigación judicial por posibles irregularidades en la comercialización de terrenos.

DENUNCIA POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA VENTA DE LOTES

La información fue difundida en el programa A la tarde, donde la periodista Cora Debarbieri explicó que el músico habría formado parte de una sociedad constituida en 2013 junto a Yanina Arias Toya y David Barrera. A través de esa SRL, se comenzaron a ofrecer terrenos ubicados sobre la Ruta 38, a la altura del kilómetro 101.

Según el testimonio de varios compradores, el principal inconveniente estaría relacionado con la falta de escritura directa de las tierras. Las operaciones, de acuerdo a las denuncias, se habrían concretado bajo la figura de una “usucapión prometida”, un trámite legal de posesión que —siempre según los acusadores— nunca habría sido finalizado.

Una de las denunciantes, identificada como Silvina Carla Canzani, aseguró que en 2018 invirtió 8.000 dólares luego de ver material promocional del propio artista difundiendo el emprendimiento. La mujer sostuvo que firmó un boleto de compra-venta en una escribanía, aunque ante una persona que no era el escribano titular, lo que despertó sus primeras sospechas.

LOTES QUE HABRÍAN SIDO VENDIDOS MÁS DE UNA VEZ

El conflicto habría escalado en 2019, cuando Canzani intentó ingresar al predio con el objetivo de cercar el terreno adquirido y comenzar a construir. Según su relato, no se le permitió el acceso y desde entonces comenzó a recibir distintas explicaciones por parte de los socios del proyecto.

Con el paso del tiempo, y tras el contacto entre distintos compradores, varios de ellos advirtieron que un mismo lote podría haber sido comercializado en más de una oportunidad. “Nuestros terrenos fueron vendidos varias veces”, afirmó la denunciante públicamente.

De acuerdo a lo trascendido, en la comisaría de Capilla del Monte se acumularon múltiples presentaciones de personas que aseguran haber sido perjudicadas por el emprendimiento inmobiliario.

LA RESPUESTA DE JAVIER CALAMARO ANTE LAS ACUSACIONES

Frente a la repercusión del caso, Javier Calamaro brindó su versión de los hechos y aseguró estar al tanto de la situación. El cantante sostuvo que él mismo habría resultado perjudicado tras la compra de un terreno junto a Yanina Arias Toya.

Crédito: America tv

Según explicó, adquirieron el 50% de un predio de 120 hectáreas que posteriormente habría sido usurpado por Jorge Barrera, hijo de su entonces socio David Barrera. “No sólo usurpó nuestro terreno, sino que recibimos amenazas de muerte”, declaró el músico, quien indicó que iniciaron acciones legales colectivas.

Además, señaló que la denunciante habría sido convocada para sumarse a esa demanda, pero que no aceptó. “Me responsabiliza a mí porque soy famoso”, expresó, sugiriendo que su figura pública habría sido utilizada como principal blanco de las acusaciones.

UNA CAUSA JUDICIAL QUE SIGUE ABIERTA

Mientras más de un centenar de compradores aseguran haber invertido sus ahorros en un proyecto inmobiliario que no se concretó, el artista niega haber encabezado una maniobra fraudulenta y sostiene que también fue víctima dentro del conflicto.

La investigación continúa su curso en la Justicia y deberá determinar si existieron irregularidades en la comercialización de los terrenos y qué grado de responsabilidad le corresponde a cada una de las partes involucradas en el emprendimiento.