Este lunes 9 de febrero Buenos Aires celebra el Día Internacional de la Pizza con un evento gratuito que promete ser uno de los más convocantes del año.

La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) organizará una jornada especial en la Plaza Astor Piazzolla donde se repartirán 5.000 porciones de pizza gratis.

La celebración tendrá lugar en la Plaza Astor Piazzolla, ubicada en la intersección de Cerrito y Diagonal Norte, justo frente al Obelisco porteño. El evento se desarrollará el lunes 9 de febrero de 2026 en el horario de 12 a 16 horas. La ubicación estratégica permite llegar fácilmente en transporte público, especialmente desde la estación Tribunales de la Línea D del subte, que se encuentra a pocas cuadras del lugar.

CÓMO PARTICIPAR Y CONSEGUIR TU PORCIÓN DE PIZZA GRATIS

La entrada es libre y gratuita para todo el público, sin necesidad de inscripción previa. Sin embargo, dado que se trata de un evento con capacidad limitada de 5.000 porciones, se recomienda llegar temprano para asegurar tu lugar.

La distribución de las pizzas gratuitas será por orden de llegada, por lo que quienes lleguen antes tendrán mayor posibilidad de disfrutar de este clásico porteño.

Durante la jornada, maestros pizzeros prepararán las pizzas en vivo utilizando un impresionante camión cocina autosustentable de 15 metros de largo, especialmente equipado para funcionar como una pizzería móvil.

Pizza Napoletana: la receta de Coco Carreño para que salga perfecta. Foto: Freepik

Los asistentes podrán ver todo el proceso de elaboración, desde el amasado hasta el horneado, en una verdadera demostración de la tradición pizzera argentina.

QUÉ MÁS OFRECE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PIZZA

Además de las porciones de pizza gratis, el evento contará con múltiples atractivos para toda la familia. Habrá sorteos de pizzas enteras para que los afortunados puedan llevarse un premio adicional a casa, música en vivo que amenizará toda la jornada, y una ruleta de premios donde los participantes podrán ganar diferentes sorpresas relacionadas con este icónico plato.

La iniciativa también tiene un componente solidario que le suma valor a la celebración. Se recaudarán fondos destinados a los Grupos Juveniles Salesianos de Don Bosco de Avellaneda.

Quienes deseen colaborar con esta causa podrán adquirir un bono contribución de $2.000 que incluye dos porciones de pizza, sumando así su granito de arena a una noble causa mientras disfrutan de este plato típico argentino.

Para preparar las 5.000 porciones de pizza se utilizarán cantidades impresionantes de ingredientes de primera calidad. Los maestros pizzeros trabajarán con 250 kilos de muzzarella, 100 kilos de tomate y 180 kilos de harina, todos donados por empresas comprometidas con el evento como Molinos Cañuelas y Lácteos Barraza. Esta generosa contribución permite que el evento pueda ofrecer pizza de excelente calidad sin costo para los asistentes.

Foto: prensa

POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LA PIZZA

La pizza no es solo un plato popular en Argentina, sino que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento internacional destaca la importancia cultural y gastronómica de este alimento que trasciende fronteras y generaciones.

En Buenos Aires, la cultura pizzera forma parte de la identidad porteña, con sus tradicionales pizzerías que se han convertido en verdaderos templos del sabor.

Este evento organizado por APYCE busca precisamente honrar esa tradición y reafirmar la pasión argentina por la pizza, convirtiéndola en una celebración popular que reúne a la comunidad en torno a uno de sus platos favoritos.

Con un espíritu festivo, solidario y con la calidad que caracteriza a las pizzerías argentinas, esta jornada promete quedar en la memoria de todos los asistentes como una auténtica fiesta del sabor en pleno corazón de Buenos Aires.