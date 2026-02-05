La muerte de Juan Carlos Velázquez, “El Mini” de Duro de Domar y Bendita despertó la tristeza generalizada en los medios y entre los muchos homenajes que le hicieron, destacó el del ciclo que ahora conduce Edith Hermida, donde mostraron algunos de sus mejores trabajos.

“Hoy en horas de la tarde empezó a correr una noticia que nosotros no lo podíamos creer. Empezamos a chequearlo porque es compañero nuestro, porque trabaja con nosotros. Y ayer a la tarde noche, me comentaron que se empezó a sentir mal ‘El Mini’ Juan Carlos, nuestro compañero”, señaló Edith.

Juan Carlos Velázquez, el “Mini” de Bendita en acción (Foto: EL Nueve)

“Estaba en un evento con el Teto Medina, que es muy amigo, y se empezó a sentir mal. Se fue a la guardia y lamentablemente se descompuso y dejó de existir ‘El Mini”, querido por todos nosotros”, agregó.

BENDITA DESPIDIÓ CON CARIÑO A JUAN CARLOS VELÁZQUEZ, “EL MINI”

“Así que hoy es un día muy triste para todos los que hacemos Bendita y de esta manera lo despedimos con mucho, mucho cariño al mini, a “El Mini” de Bendita, al querido Juan Carlos, que se descompensó y lamentablemente falleció. Este es nuestro homenaje”, cerró la conductora.

Juan Carlos, que murió a los 64 años, saltó a la fama a comienzos de la década del 2000 con su participación en Duro de Domar, conducido entonces por Roberto Pettinato, en el que imitaba a las personalidades que analizaban en el panel y le aportaba humor y frescura.

El humorista continuó trabajando en el ciclo, que pasó por América, eltrece y El Nueve, por unos 15 años, y también fue convocado por varios otros programas. En 2019 reveló que ya no lo llamaban y algún tiempo después comenzó su andadura en Bendita.

