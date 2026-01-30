La temporada 2026 de Ariel en su salsa viene con cambios fuertes y un sacudón inesperado: una de las figuras más importantes del ciclo renunció furioso, en medio de reestructuraciones que incluyen pérdidas de panelistas e incorporaciones como la de Vicky Xipolitakis.

El que destapó la bomba fue Ángel de Brito, quien reveló en su programa de Bondi que el clima interno se tensó al máximo y que la salida del locutor histórico del ciclo se debe a razones personales, heridas profundas y una traición que no logró digerir.

Video: Instagram @bondi_liveok

La renuncia bomba de Javier Fernández

“Se desmantela Ariel en su salsa, solo sobrevive Mica Viciconte”, lanzó De Brito antes de leer el tuit que encendió la polémica. Javier Fernández, locutor emblemático de Telefe, escribió:

“Hoy es mi último programa en Ariel en su salsa. Es la primera vez que decido irme de un ciclo. Espero encontrarlos pronto en la tele. Y si es en Telefe, mejor”.

Mica Viciconte y Ariel Rodríguez Palacios

El mensaje generó un impacto inmediato, pero lo más fuerte vino después: Ángel contó la verdadera razón por la que la figura decidió abandonar el programa.

Qué pasó detrás de cámaras

Según De Brito, Javier Fernández quedó herido cuando no lo invitaron a la mesa de los Martín Fierro, a pesar de su rol protagónico dentro del ciclo: “Es un locutor que tiene mucho juego, tiene presencia, es importante para el programa”, explicó.

La exclusión lo afectó tanto que terminó tomando una decisión drástica. “Se sintió excluido y decidió cortar vínculos con todos los del programa”, reveló el conductor.

Desde ese momento, su comportamiento cambió rotundamente: “A partir de ahí no le dice a nadie más que ‘hola’ y ‘chau’”, detalló De Brito, confirmando que la tensión era insostenible.