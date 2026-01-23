Luis Ortega y WOS fusionan sus universos creativos en “Magnetizado”, un nuevo proyecto cinematográfico. La película será producida de manera conjunta por El Despacho, la productora fundada por Luis Ortega junto a Esteban Perroud y Rodolfo Palacios, y Doguito Records, el sello discográfico independiente liderado por Peter Ehrlich y WOS.

A la producción también se suman Cindy Teperman y Axel Kuschevatzky (Infinity Hill) y la productora mexicana PIANO, consolidando una alianza internacional de alto perfil.

WOS protagoniza la nueva película de Luis Ortega

En Magnetizado, WOS interpretará a Ramón, un cura carismático, errático y profundamente contradictorio, que se enamora de una actriz talentosa atravesada por permanentes crisis nerviosas. Desde el primer encuentro, ambos quedan unidos por un vínculo tan intenso como destructivo, del que ya no imaginan escapar.

La película aborda una historia de amor extrema, marcada por la obsesión, la fe, el arte y la locura. Según la reseña oficial, se trata de “un amor que cae como un rayo y se transforma en confusión, en locura”, una experiencia reconocible y visceral donde los personajes buscan la verdad en el amor, en Dios, en el crimen y en el arte, pero solo encuentran la aventura de estar vivos.

Una versión libre de un bestseller basado en hechos reales

Magnetizado es una versión libre del libro homónimo de Carlos Busqued, un bestseller inspirado en hechos reales. El guion fue escrito por Luis Ortega, Rodolfo Palacios y Martín Caamaño, y propone una relectura cinematográfica intensa, oscura y profundamente humana.

Con una trama explosiva, un protagonista atípico y una alianza creativa inédita, “Magnetizado” se perfila como uno de los proyectos cinematográficos más esperados del próximo tiempo.