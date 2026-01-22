Ultra Buenos Aires 2026 reveló oficialmente los lineups diarios por escenario de su esperada sexta edición, que se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires, Argentina. Los tickets se encuentran a la venta.

Main Stage: las grandes figuras de la electrónica mundial

El Main Stage de ULTRA Buenos Aires 2026 volverá a ser el corazón del festival, con shows de algunos de los artistas más influyentes de la escena electrónica internacional. A lo largo del fin de semana, este escenario ofrecerá sets diseñados para los momentos más explosivos del evento.

Main Stage – Sábado 14 de febrero

Zedd

Dom Dolla

Steve Angello

KSHMR

La Cintia

Lolu Menayed

Inda Jani

Luana

Main Stage – Domingo 15 de febrero

Alesso

Above & Beyond

deadmau5

Apashe

Muter

Franco Ba

Nacho Scoppa

Jorge Savoretti

RESISTANCE: house y techno de vanguardia

La marca RESISTANCE, sinónimo de lo más sofisticado del house y techno, tendrá nuevamente un rol protagónico en ULTRA Buenos Aires 2026, con dos escenarios dedicados al sonido underground.

RESISTANCE – Sábado 14 de febrero (House)

Jamie Jones

Joseph Capriati b2b Mau P

Cloonee

Carlita

Mita Gami

O.Bee b2b Tomas Station

Gulp

Pabels

RESISTANCE – Domingo 15 de febrero (Techno)

Richie Hawtin

Charlotte de Witte

Enrico Sangiuliano

Anfisa Letyago

Space 92 b2b Popof (presents Turbulences)

Victoria Engel b2b Nicolas Taboada

Elio Riso

Andres Koller

RESISTANCE 2: hard y melodic techno

El escenario RESISTANCE 2 ofrecerá una experiencia complementaria enfocada en los sonidos más intensos y emocionales del techno.

RESISTANCE 2 – Sábado 14 de febrero (Hard Techno)

Fantasm

999999999

Indira Paganotto

Patrick Mason

Klangkuenstler

JXXXO

Prada 2000

Milena Adamis b2b Dist

RESISTANCE 2 – Domingo 15 de febrero (Melodic Techno)

Massano

Kevin de Vries

CamelPhat

Agents of Time

Emiliano Demarco b2b Eze Ramírez

Bob Tosh

Temple Gate

Stjepanek b2b Agustín Giri

ULTRA Park Stage: nuevas corrientes y talento emergente

El Ultra Park Stage estará dedicado a destacar nuevas propuestas, formatos live y artistas clave del circuito alternativo, consolidándose como uno de los espacios más creativos del festival.

ULTRA Park Stage – Sábado 14 de febrero

Malena Narvay

Kolombo b2b Fran Bortolossi

Peces Raros (Live)

Miguel Bastida

Jay De Lys

Malena Narvay (Live)

Greta Meier

E/Tape

ULTRA Park Stage – Domingo 15 de febrero