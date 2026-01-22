Ultra Buenos Aires 2026 reveló oficialmente los lineups diarios por escenario de su esperada sexta edición, que se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026 en el Parque de la Ciudad, en Buenos Aires, Argentina. Los tickets se encuentran a la venta.
Main Stage: las grandes figuras de la electrónica mundial
El Main Stage de ULTRA Buenos Aires 2026 volverá a ser el corazón del festival, con shows de algunos de los artistas más influyentes de la escena electrónica internacional. A lo largo del fin de semana, este escenario ofrecerá sets diseñados para los momentos más explosivos del evento.
Main Stage – Sábado 14 de febrero
- Zedd
- Dom Dolla
- Steve Angello
- KSHMR
- La Cintia
- Lolu Menayed
- Inda Jani
- Luana
Main Stage – Domingo 15 de febrero
- Above & Beyond
- Alesso
- deadmau5
- Apashe
- Muter
- Franco Ba
- Nacho Scoppa
- Jorge Savoretti
RESISTANCE: house y techno de vanguardia
La marca RESISTANCE, sinónimo de lo más sofisticado del house y techno, tendrá nuevamente un rol protagónico en ULTRA Buenos Aires 2026, con dos escenarios dedicados al sonido underground.
RESISTANCE – Sábado 14 de febrero (House)
- Jamie Jones
- Joseph Capriati b2b Mau P
- Cloonee
- Carlita
- Mita Gami
- O.Bee b2b Tomas Station
- Gulp
- Pabels
RESISTANCE – Domingo 15 de febrero (Techno)
- Charlotte de Witte
- Richie Hawtin
- Enrico Sangiuliano
- Anfisa Letyago
- Space 92 b2b Popof (presents Turbulences)
- Victoria Engel b2b Nicolas Taboada
- Elio Riso
- Andres Koller
RESISTANCE 2: hard y melodic techno
El escenario RESISTANCE 2 ofrecerá una experiencia complementaria enfocada en los sonidos más intensos y emocionales del techno.
RESISTANCE 2 – Sábado 14 de febrero (Hard Techno)
- Fantasm
- 999999999
- Indira Paganotto
- Patrick Mason
- Klangkuenstler
- JXXXO
- Prada 2000
- Milena Adamis b2b Dist
RESISTANCE 2 – Domingo 15 de febrero (Melodic Techno)
- Massano
- Kevin de Vries
- CamelPhat
- Agents of Time
- Emiliano Demarco b2b Eze Ramírez
- Bob Tosh
- Temple Gate
- Stjepanek b2b Agustín Giri
ULTRA Park Stage: nuevas corrientes y talento emergente
El Ultra Park Stage estará dedicado a destacar nuevas propuestas, formatos live y artistas clave del circuito alternativo, consolidándose como uno de los espacios más creativos del festival.
ULTRA Park Stage – Sábado 14 de febrero
- Kolombo b2b Fran Bortolossi
- Peces Raros (Live)
- Miguel Bastida
- Jay De Lys
- Malena Narvay (Live)
- Greta Meier
- E/Tape
ULTRA Park Stage – Domingo 15 de febrero
- DJ Karen b2b Lolo Gasparini
- O.Bee
- Benji Dialog (Live)
- Tomas Station
- Los Refrescos (Live)
- E/Tape