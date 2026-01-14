En el marco del estreno de La Cocina Rebelde, el nuevo programa gastronómico de eltrece, Jimena Monteverde y Coco Carreño participaron de un divertido ping pong con Ciudad Magazine que dejó al descubierto sus gustos, manías culinarias y secretos mejor guardados a la hora de cocinar.

Entre risas, chicanas y confesiones foodie, la cocinera estrella sorprendió al revelar cuál es el ingrediente que nunca falta en sus recetas.

El ingrediente estrella de Jimena Monteverde

Cuando le preguntaron cuál es su ingrediente infalible, Jimena no dudó ni un segundo: “Huevo, mucho huevo”, lanzó sin vueltas.

Para Monteverde, el huevo no solo es versátil, sino que representa la base de una cocina rica, completa y nutritiva. Desde desayunos y almuerzos hasta platos principales y preparaciones dulces, el huevo atraviesa buena parte de su identidad culinaria.

Coco Carreño, en cambio, eligió otro protagonista: la palta. Pero Jimena lo cruzó con humor y picardía, dejando en claro que para ella el huevo es “la vida”.

Video: Ciudad Magazine

El ingrediente que Jimena Monteverde cancelaría

No todo entra en la cocina de Jimena. Hay uno que directamente desterró: el kale.

“Cocido puede ser, pero crudo no. No le veo la gracia”, disparó sin filtro, en sintonía con Coco Carreño, que también mostró poco amor por ese vegetal tan trendy.

La cocina, entre emoción y disfrute

El ping pong dejó en claro que Jimena Monteverde no solo cocina con técnica, sino también con emoción, humor y personalidad. Su elección del huevo como ingrediente estrella no es casual: simboliza una cocina práctica, poderosa y llena de posibilidades.

Con La Cocina Rebelde, Jimena vuelve a demostrar que la gastronomía también puede ser divertida, honesta y profundamente humana, tal como ella misma la vive.