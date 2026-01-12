El verano en Carlos Paz viene muy caliente de verdad, y prueba de ello fue el escándalo que se armó con los compañeros de elenco de Alejandro “Huevo” Müller, que terminaron separados tras agarrarse a trompadas antes de salir al escenario.

“Uno de los actores a le recriminó a otro por no ir a volantear, y terminaron a las trompadas”, contó Pablo Layús desde Córdoba sobre lo que pasó al interior de Felices los 4.

Entonces, Adrián Pallares resumió: “¡Miren lo pelusa del motivo de la pelea! Eso te muestra la temporada. El actor dijo ¿cómo voy a volantear? le revoleó un soplamocos al compañero y hubo un escándalo”.

Felices los 4, la comedia de Huevo Müller.

Tal describió Layús, el agresor fue Pablo Sórensen y el lastimado resultó Héctor Pazos: “Le llegó a pegar una cachetada, se metió gente de la producción, los separó y después tuvieron que hacer la función”.

“Un moretón cerca del ojo” de Pazos habría sido a causa del impacto de lleno de la mano de Sórensen.

Por eso, Pallares reconoció que “en el pómulo” abajo “del ojo izquierdo le vi un moretón”,

La crítica situación del teatro en Carlos Paz

El cruce se originó por la subsistencia de la fuente de trabajo, según el periodista de Intrusos: “Hay obras que si no volanteás venden 10 o 15 entradas con suerte. Si los actores salen y empujan un poquito a la gente, llegan a las 70 o 100 entradas, es otro número...”.

“Por eso vino la bronca de actores que se presentaron en horario y otros que directamente fueron a hacer la función”, completó Pablo Layús sobre la interna en la comedia que protagoniza Huevo Müller.