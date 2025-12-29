La temporada teatral comenzó con gran éxito en Villa Carlos Paz, que fue escenario de dos destacados estrenos. Marcelo Iripino y la obra “Mestiza”, protagonizada por Mariana Clemenso, debutaron a sala llena.

En el Teatro Zorba, Marcelo Iripino presentó su espectáculo con el sello inconfundible que lo caracteriza: danza, música y una puesta en escena vibrante, donde se combinan talento, energía y emoción. El reconocido coreógrafo y director volvió a demostrar su vigencia y poder de convocatoria en Carlos Paz 2026.

Las funciones se realizan de jueves a domingo a las 22.30 horas.

Marcelo iripino

Por su parte, “Mestiza” tuvo un estreno impactante en el Monaco Space, emocionando al público con una obra que cruza raíces culturales, fuerza interpretativa y una narrativa intensa.

Mariana Clemenso

La actuación de Mariana Clemenso fue ampliamente celebrada por su entrega, sensibilidad y potencia escénica. La obra se presenta de miércoles a domingo a las 21 horas.

Ambas producciones cuentan con la producción general de Ángel Carabajal.