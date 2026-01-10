Gianella Neyra fue una de las figuras más queridas de la televisión argentina a comienzos de los años 2000. Su protagónico en la exitosa telenovela “Yago, Pasión Morena” junto a Facundo Arana la convirtió en un rostro habitual de la pantalla y la acercó de manera definitiva al público argentino.

Hoy, a los 47 años, la actriz peruana mantiene su vigencia artística aunque con un camino completamente distinto: está radicada en Lima, dedicada al teatro y alejada de los flashes mediáticos que marcaron su etapa en Argentina. Con más de 1,7 millones de seguidores en redes sociales, Neyra continúa generando interés no solo por su recorrido profesional, sino también por la forma en la que logró equilibrar trabajo, maternidad y exposición pública.

SU EXITOSA CARRERA EN LA TELEVISIÓN ARGENTINA

El gran salto de Gianella Neyra en Argentina se dio en 2001 con “Yago, Pasión Morena”, pero su historia artística había comenzado años antes entre Perú y Colombia, donde dio sus primeros pasos en la actuación. A partir de su llegada a Buenos Aires, su carrera televisiva se consolidó con títulos populares como “Culpable de este amor”, “Quién es el jefe” y “El capo”, que la posicionaron como una actriz versátil y muy convocada por las productoras.

Durante su estadía en Buenos Aires, Neyra también fue parte de la agenda mediática por su vida personal. En 2002 conoció al actor Segundo Cernadas, con quien se casó y tuvo a su primer hijo, Salvador. La pareja vivió varios años en Argentina hasta que en 2011 decidieron separarse. Lejos de profundizar el conflicto, Neyra eligió preservar la intimidad familiar y priorizar el bienestar de su hijo, manteniendo hasta hoy un vínculo cordial con su ex pareja.

Gianella Neyra. Crédito: Instagram

ASÍ ESTÁ HOY GIANELLA NEYRA

Actualmente, Gianella Neyra atraviesa una etapa de fuerte desarrollo teatral que marca su reinvención artística. Su proyecto más destacado es “Planchando el despecho”, un musical de tono humorístico y mirada feminista que protagoniza junto al grupo Mujeres de la PM y que se presenta con gran éxito en Lima.

La obra se convirtió en uno de los fenómenos del circuito cultural peruano y reafirmó su lugar como una de las actrices más relevantes del teatro local.

Gianella Neyra. Crédito: Instagram

VIDA PERSONAL: AMOR, FAMILIA Y ESTABILIDAD EN PERÚ

En el plano personal, la actriz rehízo su vida junto al reconocido conductor peruano Cristian Rivero, con quien se casó en 2014 y tuvo a su segundo hijo, Gaetano. La familia vive en Perú y mantiene un perfil bajo, lejos del escándalo y de la exposición constante que caracteriza a muchas figuras del espectáculo.

Gianella Neyra. Crédito: Instagram

Neyra ha sabido construir un equilibrio entre su carrera artística y su vida familiar, priorizando la estabilidad de sus dos hijos y manteniendo una relación sólida con su actual pareja. Su presencia en redes sociales muestra una mujer plena, segura y enfocada en proyectos que la apasionan.