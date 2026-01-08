Amalia Granata sorprendió al mostrar fotos familiares de Fin de Año, especialmente una imagen de su hijo Roque haciendo el gesto de “fuck you” con ambas manos, una actitud que sorprendió y generó un fuerte revuelo en los comentarios..

Polémica por una foto del hijo de Amalia Granata en el festejo de Fin de Año: “Qué feo el gesto”. CRÉDITO: Instagram

LA REACCIÓN DE LOS SEGUIDORES DE AMALIA GRANATA

La publicación no tardó en disparar reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios tomaron la imagen con ironía, otros cuestionaron duramente el gesto del niño. “Qué lindo el nene, finísimo”, “qué bien el nene, qué educación, un ejemplo los padres”, “re educado” y “ordinario” fueron algunos de los mensajes que se repitieron. También hubo quienes expresaron incomodidad: “pobre nene”, “qué feo el gesto del niño, qué necesidad” y “la primera foto yo la sacaría, de muy mal gusto”.