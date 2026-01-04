Evangeline Lilly, la reconocida actriz de Lost, El Hobbit y la trilogía de Ant-Man”, sorprendió a sus seguidores al contar que padece daño cerebral como consecuencia de un accidente que sufrió en mayo de 2025 en una playa de Hawái.

La noticia la dio a conocer a través de un video en su cuenta de Instagram (@evangelinelillyofficial), donde habló sin filtros sobre el diagnóstico y el impacto que tuvo en su vida. “Tengo daño cerebral por mi traumatismo craneoencefálico. Me reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir estas deficiencias”, escribió la actriz canadiense.

Foto: Instagram @evangelinelillyofficial

El episodio ocurrió durante un paseo por la playa, cuando Lilly se desmayó y se golpeó la cabeza contra una roca. El golpe fue tan fuerte que terminó hospitalizada y compartió imágenes en las redes donde se la veía con el rostro ensangrentado y un diente roto, lo que generó una fuerte preocupación entre sus fans.

Leé más:

Evangeline Lilly tuvo malos ratos durante las grabaciones de Lost

EL TREMENDO TESTIMONIO DE EVANGELINE LILLY, LA ACTRIZ DE LOST, SOBRE LA LESIÓN CEREBRAL QUE SUFRIÓ POR UN ACCIDENTE

La actriz contó que desde chica sufre desmayos y episodios de pérdida de conciencia. “He tenido ausencias y desmayos desde pequeña. Me hicieron pruebas de epilepsia de chica y luego se inclinaron por la hipoglucemia, sin hacerme ninguna prueba”, relató. Durante años creyó que ese era el origen de sus problemas de salud.

Tras varios estudios, los médicos le informaron que casi todas las áreas de su cerebro están funcionando a “una capacidad disminuida”. Lilly reconoció que el proceso de recuperación será largo y exigente. “Voy a llegar al fondo del asunto con los médicos y luego me voy a embarcar en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago”, confesó.

A pesar del difícil momento, la actriz encontró un costado inesperado en esta situación: “Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad”.

Evangelina Lilly (Foto: Instagram @evangelinelillyofficial)

En 2024, Evangeline Lilly ya había anunciado su retiro de la actuación como consecuencia de las lesiones sufridas, una decisión que ahora cobra mayor sentido tras el diagnóstico que hizo público.

La actriz también compartió cómo vive los momentos posteriores a sus desmayos: “Siempre que regreso de uno de estos episodios, me invade una sensación de euforia. Siento amor puro, luz y paz. No hay sensación más serena en el mundo”. Sin embargo, recordó el desconcierto tras el accidente: “‘¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo un diente en la boca donde no debería estar? No puedo respirar’”.

El testimonio de Lilly conmovió a sus seguidores y puso en primer plano las secuelas invisibles que pueden dejar los accidentes, incluso en figuras públicas.

Leé más:

Amazon quiere a Evangeline Lilly (Tauriel) en la serie de El Señor de los Anillos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.