Facundo Arana volvió a conmover a sus seguidores al recordar a Caly, su mejor amigo de la adolescencia, a 35 años de su fallecimiento.

A través de un sentido posteo en redes sociales, el actor abrió una vez más su corazón para homenajear a quien fue un pilar fundamental en una etapa atravesada por la amistad, la enfermedad y el crecimiento personal.

La evocación llegó acompañada por una foto antigua, tomada cuando ambos eran jóvenes. En la imagen se los ve sonrientes, de pie junto a otro amigo, en un momento que para Arana tiene un valor simbólico enorme.

“Hace pocos días, el 12, se cumplieron 35 años de la muerte de mi amigo Caly. Es increíble cómo el tiempo transforma los dolores más fuertes en recuerdos que ya no duelen”, escribió el actor, dejando entrever una melancolía serena, lejos de la tristeza desgarradora de otros tiempos.

Facundo Arana recordó a su mejor amigo, a 35 años de su muerte: “Significa mucho para mí” | Créditos: Instagram @facundoaranatagle

FACUNDO ARANA RECORDÓ A SU MEJOR AMIGO

Caly fue mucho más que un amigo para Facundo Arana. Lo acompañó durante su adolescencia y estuvo a su lado en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando el actor luchaba contra un cáncer que lo dejó temporalmente sin poder caminar.

“En esa foto me sostienen. En ese momento yo no podía caminar. Y ahí estamos, de pie”, recordó, destacando el valor emocional de esa postal que hoy funciona como testimonio de resistencia, afecto y lealtad.

En su mensaje, Arana también resaltó la sensibilidad y el talento de su amigo. Definió a Caly como un “escritor fenomenal” que no necesitó demasiado tiempo para dejar una huella imborrable en quienes lo conocieron. La publicación despertó una fuerte reacción entre sus seguidores, que rápidamente llenaron el posteo de mensajes de apoyo, gratitud y empatía, celebrando ese tipo de vínculos que trascienden incluso la muerte.