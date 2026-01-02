Silvina Scheffler atravesó un delicado momento de salud y estuvo internada en la Clínica Bazterrica, luego de haber sido diagnosticada con leptospirosis. Su cuadro se había agravado pero este viernes fue dada de alta.

Días antes, la exparticipante de Gran Hermano envió un audio desgarrador desde el hospital, que fue compartido por su excompañera Nadia Epstein. Con la voz quebrada y visiblemente afectada, Scheffler expresaba: “Hoy exploté porque estoy muy dolorida; es terrible, no te puedo explicar lo que se siente”. Y agregaba: “Estoy dolorida todo el tiempo, la estoy pasando muy mal”.

Según relató Epstein en A la tarde (América), Silvina había mostrado una leve mejoría, al punto de ser trasladada a una habitación común. Sin embargo, la fiebre reapareció y los médicos habían decidido volver a internarla en una sala intermedia.

Silvina Scheffler y el reencuentro con Simona. Video: Instagram @silvina.scheffler

Así fue el alta de Silvina Scheffler

Silvina Scheffler anunció el alta. Captura: Instagram @silvina.scheffler

La situación médica generó dudas. Epstein deslizó que no estaría completamente confirmado que se trate de leptospirosis, ya que la fiebre había cedido durante 24 horas y luego regresó. “Puede ser cualquier otro tipo de virus”, señaló, dejando abierta la investigación clínica.

Silvina Scheffler (Foto: Movilpress)

Finalmente, Silvina anunció la feliz noticia: “Gracias a Dios y a cada oración de ustedes tengo el alta”, posteó e Instagram. Y grabó un video con su gata: “Camino a casa con Simona”.

“Gracias a todos por los mensajitos, por los rezos. Ya estoy en casa con Simona. Gracias, gracias. Me tengo que recuperar ahora, pero ya estoy con ella. Ya estoy acá”, cerró.



