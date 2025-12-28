David Kavlin vivió horas de máxima tensión este fin de semana. El periodista y conductor sufrió un infarto después de jugar al paddle y tuvo que ser operado de urgencia. Ahora, deberá enfrentar una nueva intervención quirúrgica en los próximos días.

En diálogo con Sabrina Sistro de TN Show, Kavlin detalló cómo fue el episodio que casi le cuesta la vida. “Ayer tuve un infarto después de jugar al paddle en el club Hacoaj. Ahí activaron todos los protocolos de manera inmediata e impecable. De hecho, mi propio hijo de 11 años me asistió inmediatamente y me ayudó”, relató.

El conductor fue trasladado en ambulancia a la Trinidad de San Isidro, donde los médicos lograron reanimarlo tras un paro cardíaco. “Me hicieron un electrocardiograma en el mismo club, me dijeron que había hecho un infarto, llamaron rápidamente a la ambulancia, una me derivó a la Trinidad de San Isidro. Hice un paro cardíaco llegando casi al hospital y me revivieron”, contó.

DAVID KAVLIN REVELÓ QUE DEBERÁN VOLVER A INTERVENIRLO TRAS EL INFARTO QUE SUFRIÓ ESTE SÁBADO

Tras la intervención de urgencia, los médicos le colocaron un stent para abrir una arteria que estaba prácticamente obstruida. Sin embargo, durante los estudios posteriores, detectaron que otra arteria también presenta una obstrucción importante.

“Me revivieron y me pusieron un stent. Pero me descubrieron otra arteria que la tengo un tanto tapada, así que me van a poner otro stent en los próximos días… Será mañana o pasado, tal vez”, adelantó Kavlin.

Según explicó su pareja, Loli Bigio, el periodista no tuvo ningún síntoma previo. “Fue de un minuto para otro, él había terminado de jugar al paddle, hacía muchísimo calor, pero me dijeron que eso no influyó”, aclaró.

Además, detalló que la arteria que le destaparon estaba “99,9% tapada” y la que le van a intervenir ahora, entre el 60 y 70%. “Ya venía con las arterias tapadas de antes. Ni siquiera se hubiera podido prevenir porque en un estudio no hubiera salido tampoco”, agregó.

David Kavlin (Foto: Instagram @davidkavlin)

El procedimiento que le realizarán es una angioplastia, una técnica mínimamente invasiva para abrir vasos sanguíneos bloqueados por depósitos de placa. Si todo sale bien, el periodista podría recibir el alta médica en los próximos días.

A pesar del susto, Kavlin se mostró optimista y agradecido: “Estoy bien, ya estoy hemodinámicamente bien, con los signos vitales muy bien, así que la verdad que me salvaron la vida. Estoy para contarla y para seguir”.

