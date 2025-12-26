Benjamín Vicuña atraviesa un gran momento internacional gracias al éxito renovado de Pacto de Fuga en Netflix, donde la película se consolidó como una de las más vistas en Latinoamérica.

Estrenada originalmente en 2020, la producción chilena encontró una segunda vida en streaming, impulsada por su potente mezcla de suspenso, drama histórico y actuaciones sólidas.

Benjamín Vicuña celebra el éxito en Netflix con thriller basado en audaz fuga de la dictadura chilena. CRÉDITO: Netflix

DE QUE TRATA “PACTO DE FUGA”

Basada en hechos reales ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet, la historia se sitúa en la Cárcel Pública de Santiago y reconstruye una audaz fuga de presos políticos, planificada en secreto durante meses.

Vicuña interpreta a un líder carismático y contenido, encargado de coordinar la excavación de un túnel clandestino bajo la constante amenaza de ser descubiertos.

Lejos del sensacionalismo, el film apuesta a una narrativa realista, donde la tensión psicológica es el verdadero motor del relato.

REPARTO DE “PACTO DE FUGA”

Benjamín Vicuña como León Vargas.

Roberto Farías como Rafael Jiménez.

Víctor Montero como Germán Sánchez.

Francisca Gavilán como Paulina Baeza.

Amparo Noguera como Fabiola Pizarro.

Diego Ruiz cómo Oscar Lira.