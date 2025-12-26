A más de 30 años del final de ¡Grande, Pá!, una de las ficciones más exitosas de la televisión argentina, el recuerdo de “Las chancles” sigue tan vigente como entonces.

La tira, que se estrenó en 1991 y alcanzó picos históricos de rating en Telefe, marcó a una generación entera con la historia de Arturo, un padre viudo que debía reinventarse para criar a sus hijas.

Hoy, aquellas niñas que enternecieron al público volvieron a emocionar a los fanáticos con una imagen que confirma que el vínculo entre ellas trascendió la pantalla.

Así están hoy “Las chancles” de ¡Grande, Pá!, a 31 años del fenómeno televisivo | Créditos: Instagram @ankanancy

ASÍ ESTÁN LAS CHANCLES DE GRANDE, PÁ

Nancy Anka, Julieta Fazzari y Gabriela Allegue compartieron recientemente una foto juntas que rápidamente despertó nostalgia y cariño en redes sociales. En la actualidad, cada una de las actrices siguió su propio recorrido.

Así están hoy “Las chancles” de ¡Grande, Pá!, a 31 años del fenómeno televisivo | Créditos: Instagram @ankanancy

Nancy Anka, hoy con 54 años, continúa ligada al mundo artístico, participando en proyectos teatrales y musicales de carácter independiente. Además, es madre de una hija adulta que suele acompañarla en algunas de sus iniciativas creativas, manteniendo vivo su vínculo con el arte desde un lugar más personal.

Así están hoy “Las chancles” de ¡Grande, Pá!, a 31 años del fenómeno televisivo | Créditos: Instagram @ankanancy

Julieta Fazzari, por su parte, desarrolló una carrera que combina actuación y música. Desde hace más de una década y media comparte su vida con Octavio Borlenghi, también recordado por su paso por la televisión juvenil de los años noventa. Juntos formaron una familia y llevan una vida alejada del ruido mediático, aunque sin romper del todo el lazo con el ambiente artístico.

Así están hoy “Las chancles” de ¡Grande, Pá!, a 31 años del fenómeno televisivo | Créditos: Instagram @ankanancy

Así están hoy “Las chancles” de ¡Grande, Pá!, a 31 años del fenómeno televisivo | Créditos: Instagram @ankanancy

El caso de Gabriela Allegue es distinto. Tras su paso por la ficción, decidió alejarse del mundo del espectáculo y orientarse hacia la docencia. Actualmente trabaja como profesora de inglés en la Ciudad de Buenos Aires y prioriza su rol como madre, una elección que muchos seguidores celebran como una muestra de coherencia y búsqueda personal.