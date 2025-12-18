Este 14 de febrero, Fiesta Poppa! invita a celebrar la música pop, el baile, la amistad y el amor en todas sus formas con una edición muy especial. Por primera vez, la fiesta llega al Ciudad Cultural Konex en su clásico festival de verano 2026, para vivir una tarde inclusiva, vibrante y cargada de hits.

Con una propuesta pensada para venir en pareja, con amigos o incluso solo, Fiesta Poppa! promete un verdadero flechazo pop. La música estará a cargo de sus DJs residentes: Miss Jeanette, Kamesound y Ludo Morell —baterista de Miranda!—, quien marca su esperado regreso a la cabina luego de años de trayectoria en la noche porteña.

Uno de los momentos más esperados de cada edición es el karaoke en vivo, una experiencia participativa donde el público puede subirse al escenario y cantar. Además, en cada fiesta hay un artista invitado sorpresa, que interpreta un cover pop y una canción de su propio repertorio, reforzando el espíritu de celebración colectiva.

“Vení a celebrar el amor en todas sus formas, especialmente el amor por el pop”, proponen desde la organización.Las entradas ya están a la venta en la página de Ciudad Cultural Konex.

Sobre Fiesta Poppa!

Fiesta Poppa! es una propuesta creada en el corazón de Agencia APA!, dedicada a celebrar la música pop en todas sus expresiones: desde los clásicos que marcaron generaciones hasta los hits actuales y las nuevas voces del género.

La curaduría musical está a cargo de Ale Sergi, Miss Jeanette, Ludo Morell y Kamesound, quienes aportan miradas diversas y sensibles dentro del universo pop. Más que una fiesta, Poppa! propone una experiencia cultural y emocional, un punto de encuentro donde el pop une generaciones, estilos e historias.

El karaoke en vivo con artista invitado sorpresa es uno de los sellos distintivos del evento, con la participación tanto de figuras consagradas como de talentos emergentes, reforzando el espíritu de comunidad, descubrimiento y celebración.

La primera edición oficial de Fiesta Poppa! se realizó el 22 y 23 de noviembre, como previa de los shows de Miranda! en el Estadio Ferro, con la participación de Joaquín Levinton y BB Asul en el karaoke, dos sets vibrantes de Miss Jeanette y un dúo de bailarinas que encendió al público con una selección de clásicos pop.

Además, Fiesta Poppa! anunció que musicalizará la previa del show de Miranda! este sábado 20 de diciembre en el Estadio Ferro, consolidándose como uno de los eventos pop más destacados de la escena porteña.