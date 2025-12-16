Ricardo Montaner suma un tercer show en el Movistar Arena tras agotar entradas para sus dos primeras funciones en Buenos Aires. A pedido del público, el artista anunció una nueva fecha para el 27 de febrero de 2026, en el marco de “El Último Regreso World Tour 2026”, su esperada gira mundial de retorno a los escenarios.

ENTRADAS TERCER SHOW DE RICARDO MONTANER EN MOVISTAR ARENA

La preventa exclusiva Banco Ciudad ya se encuentra disponible por 48 horas o hasta agotar stock (lo que ocurra primero), con la posibilidad de pagar en 6 cuotas sin interés.

Finalizada la preventa, comenzará la venta general. Las entradas se adquieren únicamente a través del portal de Movistar Arena.

Por entradas agotadas para los conciertos del 21 y 22 de febrero en Movistar Arena, Ricardo Montaner sumó una nueva fecha para el 27 de febrero de 2026.

Fechas confirmadas – Movistar Arena Buenos Aires

21 de febrero de 2026 – SOLD OUT

22 de febrero de 2026 – SOLD OUT

27 de febrero de 2026 – NUEVA FECHA

Luego de varios años alejado de los escenarios, Ricardo Montaner vuelve con una de las giras más emotivas de su carrera. El Último Regreso World Tour 2026 no es solo una vuelta, sino una celebración de más de cuatro décadas de historia musical, un reencuentro profundo con el público que lo acompañó a lo largo de generaciones.

Luego de Argentina, el tour recorrerá Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos y República Dominicana, antes de proceder con su gira global por varias ciudades de España, Francia e Italia entre otras de Europa.

La gira tendrá su puntapié inicial el 21 de febrero en Argentina, con tres funciones en el Movistar Arena, y continuará el 28 de febrero en el Autódromo de Rosario y el 1° de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.

Luego recorrerá Uruguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Estados Unidos y República Dominicana, para finalmente desembarcar en Europa, con fechas en España, Francia e Italia, entre otros países.

Nuevo single y video: “El Último Regreso”

En paralelo al anuncio del tour, Ricardo Montaner lanzó su nuevo single “El Último Regreso”, una canción inédita que le da nombre a la gira. Se trata de una balada emotiva sobre el amor que persiste, incluso cuando todo parece llegar a su fin.