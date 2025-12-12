En una entrevista a fondo en el programa Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), Lali Espósito abrió su corazón y compartió detalles inéditos sobre su nuevo documental, una pieza que, según sus propias palabras, “no es una biopic” ni busca contar la obviedad de su presente, sino que se mete de lleno en el proceso creativo y en los momentos de incertidumbre que marcaron su carrera.

Lejos de los documentales tradicionales que repasan la vida de un artista desde la infancia hasta el éxito, la cantante explicó que su filme apunta a otro lado: “No me interesaba para nada eso. Sí contar un proceso creativo que mi primo filmó primero de manera inconsciente, por ser creativo, por gustarle las cámaras y por creer que ahí podía salir algo lindo”.

La actriz remarcó que el documental se centra en el momento en que estaba creando el disco La Ley, atravesando la pre pandemia, la pandemia y el después. “Va para atrás y va a aquella niña, pero lo hace como recurso para que sigas entendiendo a la de hoy, ¿viste?”, detalló.

Lali Espósito habló en Mshow (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Para Lali, el verdadero motor de este documental es la intuición. “A mí siempre la intuición me llevó a los mejores puertos posibles, no lo que se suponía que tenía que hacer, decir o pensar”, confesó. Y agregó: “En aquel momento donde yo saqué ‘Disciplina’ y empezó a ser un camino chiquito pero a la vez ruidoso para mi música y para mí, yo me di cuenta que en esa libertad artística y en esa libertad personal y en esa intuición había algo invaluable”.

Para cerrar, Lali Espósito dejó una reflexión sobre el arte y la vida: “Creo que en el arte este documental habla de la intuición, y que es algo que no se puede dejar de hacer”.

LALI, LA QUE LE GANAL AL TIEMPO: UN DOCUMENTAL NECESARIO Y HONESTO

Consultada sobre qué le suma este documental a su carrera, Lali fue contundente: “No lo pensé nunca en esos términos, creo que en el caso de esta pieza no encuentro el lugar para pensar qué le suma, creo que es necesario. Es necesario en lo personal, creo que puedo mostrar cómo pienso creativamente”.

La cantante también destacó que la película no habla del éxito medido por los parámetros habituales, sino de los momentos en los que “uno la está pasando mal, cuando no sabe para dónde disparar, cuando no sabe qué es exactamente lo que quiere pero tiene la sensación de que no es por donde estaba yendo”.

La Joaqui, tras no ser invitada a los Personajes del Año, bancó a Lali (Instagram)

Fue filmado en gran parte por su primo Lautaro, nació casi sin querer y terminó convirtiéndose en una película con algo importante para contar. “Con el tiempo, mi primo y yo nos dimos cuenta de que acá había una película, algo que contar que estaba bueno”, relató Lali.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.