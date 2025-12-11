Vanesa Carbone, conocida por su paso como actriz, vedette y modelo, sorprendió a todos al lanzar durísimas acusaciones contra Soledad Pastorutti. Según la mediática, la cantante habría tenido actitudes fuera de lugar con su marido, Lucho González, durante su participación en el reality La Voz.

Todo explotó cuando Carbone, a través de sus redes sociales, apuntó directamente contra la figura de la artista. “Durante cuatro meses tuve que presenciar como una persona que en teoría representa la imagen familiar en la Argentina se desubicó día tras día con mi esposo”, disparó la modelo.

Vanesa Carone contra la Sole en Instagram (Foto: redes sociales).

En su extenso descargo, Vanesa aseguró que los comentarios de la cantante iban mucho más allá de lo profesional: “No eran devoluciones artísticas, eran comentarios personales, completamente fuera de lugar. Frases que evidenciaban la incomodidad de él, y más de una vez lo más grave, dichas delante de una menor de siete años. Mi hija, nuestra hija”.

Vanesa Carone contra la Sole en Instagram (Foto: redes sociales).

La modelo fue más allá y cuestionó el doble estándar: “Si esto hubiera sido de un hombre hacia una mujer, ¿cómo lo llamarían? ¿Acoso? Un comportamiento lamentable, impropio de alguien que ocupa ese lugar, y peor aún, dirigido a un hombre casado”.

LAS FRASES DE LA SOLE QUE HICIERON EXPLOTAR A VANESA CARBONE

En el programa Puro Show repasaron algunos de los dichos de Soledad Pastorutti durante el certamen, que según Carbone, cruzaron el límite. Entre las frases que generaron malestar, se destacaron:

“Yo amo a Lucho, estoy enloquecida con Lucho, duermo con frazada de Lucho”.

“Lucho está en mi equipo. Lucho siempre las clava a todo el ángulo, así que Lucho… Me quedo con Lucho”.

“Yo a Lucho lo adoro, lo amo, creo que es una de mis cartas fuertes en el team, sin dudas”.

“Yo creo que estoy enloquecida con vos, Lucho, realmente”.

La Sole en La Voz (Foto: captura de eltrece y Telefé).

Para Carbone, estos comentarios no solo incomodaron a su esposo, sino que también afectaron a su hija: “Ni siquiera la presencia de una nena fue un límite para esta mujer. Mi hija terminó padeciendo situaciones desagradables por eso”.

Lucho González en La Voz (Foto: captura de Telefé y eltrece).

La exmodelo cerró su descargo con una advertencia directa a la cantante de Arequito: “Ahora que el show terminó, a vos te digo, con mi marido y mi familia no, porque te dejo el poncho de sombrero”. Una clara referencia al símbolo más icónico de La Sole.

