Soledad Pastorutti regresó a Arequito, su pueblo natal en Santa Fe, y se llevó una sorpresa que la llenó de emoción: se reencontró con su primer novio, aquel amor adolescente que marcó sus primeros años antes de la fama.

En el marco de la grabación del programa de Cristina Pérez, Camino a Casa, la cantante y Mauro recordaron anécdotas del tiempo que pasaron juntos en su infancia. “Podríamos decir que sí tuvimos un primer flechazo, fuimos lo que primero nos marcó en la adolescencia”, dijo él al mismo tiempo que aparecían las primas de la artista.

Soledad Pastorutti se reencontró con Mauro, su ex de la adolescencia, en Arequito (Foto: captura de Telefé).

“Me hicieron acordar que mí me decían Speedy González, él era muy buen corredor, el más rápido de los varones”, rememoró la Sole citando al ratoncito animado y Mauro sumó: “Ella era la que más rápido corría de las chicas”.

Soledad Pastorutti se reencontró con Mauro, su ex de la adolescencia, en Arequito (Foto: captura de Telefé).

LAS CARTAS DE AMOR DE LA SOLE A SU PRIMER AMOR DE AREQUITO, MAURO

Al momento de despedirse, la Sole y su exnovio de la adolescencia, Mauro confesó que todavía guarda las cartas que recibía de parte de la artista cuando vivieron un romance: “No encontré las cartitas, sino las traía”.

Soledad Pastorutti se reencontró con Mauro, su ex de la adolescencia, en Arequito (Foto: captura de Telefé).

“Tengo las cartitas, las voy a cotizar, nos mandábamos cartas a los 10, 11 años”, dijo él y Pastorurri cerró entre risas: “Yo no soy tran prolija, mi mamá seguró guardó, si yo escribía, le escribía a él”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.