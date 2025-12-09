Este lunes feriado, Karina Iavícoli contó en Intrusos que Martín Salwe se había sometido a un retoque estético en la cara a sus 28 años, y el panelista de Pasó en América la cruzó en vivo durante varios minutos.

Todo comenzó cuando Marcela Tauro expuso una duda sobre Martín Salwe mientras lo comparaban con Gonzalo Sorbo, otro cronista del canal: “¿Se hizo la carita?”, preguntó. “Salwe se hizo la cara a nuevo. Se hizo un lifting. Tiene las costuras acá”, aseguró Karina, señalando las zonas del retoque.

Martín Salwe. (Foto: @martinsalwe)

“¿Está cosido como un matambre?”, quiso saber Rodrigo Lussich, que especuló con una aplicación de bótox. De inmediato, Ciudad se puso en contacto con Salwe, que, al enterarse comenzó a escribirle a Iavícoli.

Leé más:

Qué pasó con la relación de Juli Poggio y Fabrizio Maida después del rumor con Martín Salwe

MARTÍN SALWE CRUZÓ OFENDIDO A KARINA IAVÍCOLI POR CONTAR QUE SE SE OPERÓ LA CARA

“Me está escribiendo Salwe y me dice ‘Karina me están llamando de Ciudad.com y me están preguntando si me operé la cara’, y me manda una foto de él en un boliche”, reveló Karina, más tarde en el ciclo de Pallares y Lussich.

“¿Dónde le viste las costuras?”, insistió Lussich, mientras le pedía a Andrea Taboada que muestre su retoque de papada, hecho en 2024. “Me dice ‘No entiendo por qué estás contando todo lo que me operé’”, agregó Karina, ante otro mensaje de Salwe.

Martín Salwe (Foto: captura eltrece)

“Me lo dijo una piba que estuvo con él y le vio todas las costuras y ahora está acá él todo ofendido”, agregó Karina, lidiando con la ira de Martín Salwe, que en Pasó en América también hace de las suyas.

Leé más:

Aseguran que Juli Poggio pasó la noche con un ganador del Martín Fierro

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.