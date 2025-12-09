Kany García anuncia su llegada a Latinoamérica con la primera etapa de su Tour 2026. La artista puertorriqueña confirma una noche muy especial en Buenos Aires el 29 de agosto en el Movistar Arena, una de las presentaciones más esperadas dentro de un recorrido que también la llevará por Montevideo, Córdoba y Asunción.

Fechas confirmadas de la Gira 2026

21 de agosto – Montevideo, Uruguay (Antel Arena)

23 de agosto – Córdoba, Argentina (Quality Arena)

27 de agosto – Asunción, Paraguay (Puerto de Asunción)

29 de agosto – Buenos Aires, Argentina (Movistar Arena)

Entradas para el show en Buenos Aires

Preventa Naranja X

Jueves 11 de diciembre – 16 h

15% off con tarjeta de débito Naranja X

3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Naranja X

Venta general

Viernes 12 de diciembre – 16 h

Disponible con todos los medios de pago

15% off con débito Naranja X o 3 cuotas sin interés con crédito Naranja X

Entradas a través de la web de Movistar Arena.

“Tierra Mía”: el primer adelanto de su próximo álbum

Kany García inauguró una nueva etapa musical con “Tierra Mía”, primer single de su próximo álbum, donde explora sus raíces puertorriqueñas, la memoria y la identidad cultural.

La canción es un homenaje a Puerto Rico, cargado de nostalgia, amor y una mirada crítica sobre los desafíos de su tierra. Reflexiona sobre la pertenencia, la esperanza y la importancia de preservar lo que sostiene a una comunidad.

El video —dirigido por Ismael de la Trinidad y Juanky Álvarez— fue filmado en un patio puertorriqueño que evoca la infancia, los afectos y los paisajes que marcan la memoria del Caribe. Entre árboles, una casa de juegos, una niña y la bandera de Puerto Rico, las imágenes amplifican la emoción del tema.

