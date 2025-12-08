La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro atraviesa un gran momento y, además de la actuación, comparten otra pasión: Diego Armando Maradona.

En las últimas horas, Castro publicó una foto íntima de Siciliani tomada en su casa. La imagen muestra a la actriz vistiendo una remera dedicada a “El Diez”.

Se trata de un estampado muy particular que emocionó a los fanáticos del fútbol: el relato completo del “Gol del siglo”, aquella narración inolvidable que Victor Hugo Morales inmortalizó durante el Mundial de México 1986.

Maradona, justo antes de superar al arquero y dar un pase a la red.

LA REMERA DE MARADONA QUE USÓ GRISELDA SICILIANI

En la parte trasera de la prenda se lee el texto completo de ese momento histórico: “La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga. ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… ¡Quiero llorar! ¡Dios Santo, viva el fútbol! ¡Golaaazooo! ¡Diegoooool! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme. Maradona, en recorrida memorable, en la jugada de todos los tiempos. Barrilete cósmico ¿De qué planeta viniste?”.

Griselda Siciliani homenajeó a Diego Maradona: la foto que publicó Luciano Castro | Créditos: @castrolucianook

La dedicatoria, símbolo de uno de los momentos más icónicos del deporte mundial, quedó plasmada en la espalda de Siciliani, y fue precisamente ese detalle el que Castro quiso destacar en su posteo. Para acompañar la foto, el actor eligió un emoji derritiéndose, celebrando el guiño futbolero de su pareja y dejando ver la complicidad que comparten.