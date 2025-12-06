Miguel Ángel Bruno, conocido popularmente como El Mago Black, sorprendió en las últimas horas a sus seguidores al mostrar el impactante cambio físico que logró en apenas cuatro meses.

El artista, que desde su participación en el histórico programa de Susana Giménez se consolidó como una figura querida dentro del entretenimiento, compartió en Instagram imágenes del antes y después, acompañadas de un mensaje que inspiró a miles.

A lo largo de su carrera, El Mago Black se mantuvo activo en televisión, en escenarios y también en redes sociales, donde suele compartir parte de su día a día.

Sin embargo, esta vez eligió enfocarse en un proceso personal que marcó un quiebre en su vida: su transformación física y el compromiso con un estilo de vida más saludable.

El increíble cambio físico del Mago Black: bajó 28 kilos y así luce hoy | Créditos: Instagram @elmagoblack_coperfield

EL CAMBIO FÍSICO DE “EL MAGO BLACK”

En su reciente publicación, el artista mostró varias fotos comparativas que dejaron ver claramente la diferencia. Junto a ellas, escribió un texto que resume el trabajo y la constancia de los últimos meses: “Ya casi 4 meses. 28 kilos se fueron. Caminatas, comiendo sano, mucha agua, sin alcohol, descansando 8 horas. Vivir ordenado”.

El increíble cambio físico del Mago Black: bajó 28 kilos y así luce hoy | Créditos: Instagram @elmagoblack_coperfield

Su mensaje continúa con una frase que rápidamente se volvió motivadora para sus seguidores: “Siempre podés empezar a quererte”.

El cambio físico del Mago Black no solo se refleja en su apariencia, sino también en su bienestar general. Él mismo aseguró que mejorar su alimentación, incorporarse a una rutina de actividad física y dejar de lado ciertos hábitos le permitió sentir un gran avance en su calidad de vida. Su testimonio se suma a la tendencia de artistas y personalidades públicas que comparten sus procesos personales para promover hábitos más saludables.