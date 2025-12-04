Saramalacara lanzó “Despacio”, el nuevo single que adelanta su esperado segundo álbum “Mataderos”, previsto para 2026. En esta canción, la artista argentina vuelve a una estética oscura, frenética y callejera, reforzando la identidad sonora que viene construyendo en esta nueva etapa.

El tema nació en Los Ángeles, durante la primera sesión del camp que Sara realizó en la ciudad, y marca un punto clave en su evolución artística.

Con producción de Lucian y Lukrative, “Despacio” combina un pulso intenso con una atmósfera densa y urbana.

El videoclip, dirigido por Angrisexx y Ripbort, potencia este universo: noches largas, crudeza, vida gangster y moda de alto impacto.

Cover de "Despacio"

Este lanzamiento se suma a un año de gran actividad para Saramalacara. En 2025 publicó “aura talk” junto a Zell como su primer single bajo Interscope Capitol, siguió con el doble release “Esa hoe / Hasta el Cielo”, profundizó con “Señal de Dios”, y recientemente colaboró con el español Rojuu en “Bape”.