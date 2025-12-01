El fin de semana estuvo cargado de emoción para Matías Defederico y Cinthia Fernández, quienes celebraron el egreso de primaria de sus gemelas, Charis y Bella. La familia acompañó a las niñas en su fiesta de fin de etapa escolar, un momento que ambos padres decidieron compartir con sus seguidores en redes sociales.

Sin embargo, la publicación del exfutbolista en Instagram desató una fuerte polémica. Defederico escribió un mensaje afectuoso dedicado a sus hijas, destacando lo rápido que pasó el tiempo y asegurando que se merecen lo mejor en esta nueva etapa rumbo a la secundaria.

“Felicitaciones mis amores, qué grandes que están, y qué rápido pasó la primaria. Vamos por la secu ahora. Se merecen todo lo mejor de este mundo, las amo”, expresó el exjugador.

El egreso de las hijas de Cinthia Fernández reavivó la polémica con Matías Defederico. Crédito: Instagram

EL REPUDIO DE LOS USUARIOS A MATÍAS DEFEDERIO

A pesar de sus palabras, las reacciones en redes no tardaron en aparecer y muchas estuvieron cargadas de reproches. Numerosos usuarios lo cuestionaron por los públicos conflictos económicos que mantuvo con Cinthia Fernández en referencia a la manutención de sus hijas. Varios mensajes apuntaron directamente a esa deuda moral y material pendiente.

Los comentarios fueron contundentes: algunos seguidores le recordaron que “no pagaste ni un cuaderno”, mientras que otros ironizaron sobre su rol paterno al aparecer solo en ocasiones visibles. Frases como “Pasó rápido porque no estuviste para acompañarlas”, “Aparecés para la foto” o “El papá del año” se repitieron entre los usuarios que pusieron el foco en la distancia y los reclamos judiciales que marcaron la relación familiar en los últimos años.