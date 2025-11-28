El domingo 30 de noviembre a las 21, la pantalla de eltrece se prepara para recibir una propuesta que promete romper el molde: “Las Chicas de la Culpa”.

El cuarteto integrado por Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias desembarca en la televisión abierta con un especial que combina humor, juegos, entrevistas y una mirada desfachatada sobre la vida.

Con el respaldo de ser uno de los grupos más convocantes y queridos del teatro, las humoristas apuestan a un formato fresco, atrevido y absolutamente original.

El ciclo invita a reírse de todo, sin filtros ni tabúes, y a disfrutar de la química única que las une arriba y abajo del escenario.

Un debut a pura risa con Adrián Suar como primer invitado

El primer programa contará con la presencia de Adrián Suar como invitado especial.

El reconocido productor y actor se sumará a las ocurrencias, debates y juegos que proponen las chicas, en un clima relajado y descontracturado.

La propuesta de “Las Chicas de la Culpa” es clara: humor en estado puro, hecho por mujeres que se animan a decirlo todo. Cada emisión tendrá un invitado distinto, dispuesto a dejarse llevar por la improvisación y el ingenio del grupo.

Un formato que apuesta a la complicidad y la espontaneidad

El ciclo mezcla entrevistas, juegos, improvisación y momentos inesperados, siempre con una mirada irreverente sobre los vínculos, la vida cotidiana y los temas que atraviesan a todos.

La consigna es simple: pasarla bien y contagiar esa energía a quienes están del otro lado de la pantalla.

“Las Chicas de la Culpa” llegan para demostrar que el humor hecho por mujeres tiene voz propia, potencia y una frescura que conquista.

El estreno es este domingo a las 21 por eltrece, y promete dejarte con una sonrisa antes de irte a dormir.