Esteban Lamothe, uno de los protagonistas de Envidiosa, mantiene desde siempre un perfil bajo. Su vida privada suele quedar lejos de los flashes, aunque cada tanto abre una pequeña ventana a su intimidad a través de sus redes sociales.

A pesar de su éxito y presencia constante en la ficción nacional, Lamothe se muestra auténtico y sin artificios. Ese estilo también se refleja en su hogar, un departamento que destaca por su sencillez y armonía.

Así es la casa de Esteban Lamothe: sencilla, funcional y con una minuciosa decoración | Créditos: Instagram @estebanlamothe

Lejos de extravagancias, el actor elige ambientes funcionales, luminosos y con una estética muy cuidada, donde cada objeto parece estar pensado para aportar calma y personalidad.

LA CASA DE ESTEBAN LAMOTHE

La decoración se apoya en una paleta de colores neutros que domina los distintos espacios. Los tonos tierra y los grises suaves conviven con un piso de madera cálida, que aporta textura y continuidad visual.

En las paredes y estantes, el arte aparece en forma de cuadritos distribuidos estratégicamente, mientras que las plantas cumplen un rol clave: se esparcen por el inmueble, aportan frescura y refuerzan esa sensación de naturaleza interior que caracteriza su departamento.

El living es actor principal. Por un lado, es una biblioteca repleta de libros que revela su interés por la lectura; por otro, actúa como centro de entretenimiento, ya que en el espacio central se ubica una televisión instalada sobre la estructura.

El ambiente se completa con un sofá cama gris, amplio y cómodo, ideal para descansar o para recibir visitas sin perder la estética del lugar.