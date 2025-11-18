Este lunes, Andrea Bocelli se lució en el Teatro Colón de Buenos Aires y hubo grandes celebridades presentes, como Pampita.
La conductora publicó un álbum de fotos con su asistencia al espectáculo de la leyenda italiana.
Pero no sólo eso, sino que dedicó una peculiar frase en su posteo, una suerte de análisis sobre la vida misma, ¿o sobre algo que le pasó?
EL PARTICULAR ANÁLISIS DE PAMPITA QUE LLAMÓ LA ATENCIÓN EN REDES
A menudo, Bocelli hace referencia a cómo la música le permitió superar o transitar de otro modo la pérdida de visión.
Pampita tomó una típica frase del músico italiano y sorprendió: “Curiosamente la naturaleza, mientras me quitaba algo valioso, me daba otro regalo: la música”.