Casi una década después de sus últimos shows, Roxette anuncia su esperado regreso y confirma una única fecha en Buenos Aires. Tras la emotiva despedida de 2016 y la muerte de Marie Fredriksson en 2019, el compositor y guitarrista Per Gessle lidera esta nueva etapa acompañado por la reconocida cantante sueca Lena Philipsson.

Roxette en Argentina: fecha y venta de entradas

El concierto de Roxette en Buenos Aires se realizará el 16 de abril de 2026 en el Movistar Arena.

Per Gessle y Lena Philipsson. Foto: prensa

Los tickets estarán disponibles exclusivamente en la página de Movistar Arena a partir del 13 de noviembre a las 13:00 horas, con todos los medios de pago habilitados.

De qué murió Marie Fredriksson: la inolvidable voz de Roxette

Marie Fredriksson y Per Gessle.

La cantante sueca Marie Fredriksson, reconocida mundialmente por ser la voz principal de Roxette, falleció el 9 de diciembre de 2019 a los 61 años, tras padecer un tumor cerebral.

En 2002, Marie Fredriksson sufrió un desmayo en su hogar y, tras realizarse estudios médicos, fue diagnosticada con un tumor cerebral severo.

Marie se sometió a un tratamiento agresivo, logrando superar momentos muy delicados de salud. Durante este proceso, enfrentó pérdida temporal del habla, la vista y parte de la audición, pero demostró una fortaleza admirable al continuar con su recuperación.

Regreso a los escenarios y despedida definitiva

Tras varios años de tratamientos, Fredriksson logró recuperarse parcialmente y volvió a los escenarios junto a Per Gessle, su compañero de Roxette, para ofrecer nuevas giras y grabar música. Sin embargo, en 2016, los médicos le recomendaron retirarse definitivamente, luego de que la enfermedad regresara.

Roxette: el dúo sueco que marcó la historia del pop-rock mundial

Marie y PEr, posando en un evento en 2006 (Foto: AP).

Roxette es un dúo sueco de pop rock formado originalmente por Marie Fredriksson (1958–2019) y Per Gessle, cantante, guitarrista y compositor. Se convirtió en una de las bandas más exitosas surgidas de Suecia, solo comparable con el fenómeno de ABBA.

El proyecto nació oficialmente en 1986, con el lanzamiento del sencillo “Neverending Love”, que rápidamente escaló en los rankings locales y marcó el inicio de una carrera internacional imparable. La canción fue el primer corte promocional de su álbum debut, Pearls of Passion, editado ese mismo año.

Desde entonces, Roxette alcanzó fama global con una serie de éxitos que definieron la música pop de finales de los años 80 y principios de los 90.

Quién es Lena Philipsson, la nueva cantante de Roxette

Lena Philipsson alcanzó fama internacional tras representar a Suecia en el Festival de Eurovisión 2004 con la canción “It Hurts” —editada en su versión original en sueco como “Det gör ont”—, donde obtuvo el 5.º puesto en la final celebrada en Estambul.

Sin embargo, la trayectoria de Philipsson comenzó mucho antes. La artista debutó en 1984 con el sencillo “Boy”. En 1986, publicó su álbum debut, “Kärleken är evig”.

Entre sus álbumes más destacados se encuentran el superventas My Name (1989) y el conceptual A Woman’s Gotta Do What a Woman’s Gotta Do (1991), inspirado en el universo de James Bond.

Lena Philipsson. Foto: Instagram lenaphilipsson

Tras un período de pausa, Philipsson regresó a los escenarios en 2001, retomando su carrera con gran éxito. Su participación en Eurovisión 2004 marcó un punto de inflexión, no solo por el reconocimiento internacional, sino también por su icónica actuación en la que lució un recordado vestido fucsia.

En años recientes, continuó lanzando nueva música, destacando el electroswing “Maria Magdalene” (2020).

Aunque su nombre volvió a resonar a nivel mundial al ser anunciada como la nueva vocalista de Roxette, Lena Philipsson posee una sólida carrera que trasciende cualquier etiqueta.