Lena Philipsson (59) nació el 19 de enero de 1966 en Vetlanda, Suecia, y alcanzó fama internacional tras representar a Suecia en el Festival de Eurovisión 2004 con la canción “It Hurts” —editada en su versión original en sueco como “Det gör ont”—, donde obtuvo el 5.º puesto en la final celebrada en Estambul.

Sin embargo, la trayectoria de Philipsson comenzó mucho antes. La artista debutó en 1984 con el sencillo “Boy”. En 1986, publicó su álbum debut, “Kärleken är evig”.

Entre sus álbumes más destacados se encuentran el superventas My Name (1989) y el conceptual A Woman’s Gotta Do What a Woman’s Gotta Do (1991), inspirado en el universo de James Bond.

Per Gessle al frente y Lena Philipsson. Foto: Instagram lenaphilipsson

Lena Philipsson, la nueva cantante de Roxette

Tras un período de pausa, Philipsson regresó a los escenarios en 2001, retomando su carrera con gran éxito. Su participación en Eurovisión 2004 marcó un punto de inflexión, no solo por el reconocimiento internacional, sino también por su icónica actuación en la que lució un recordado vestido fucsia.

Lena Philipsson. Foto: Instagram lenaphilipsson

En años recientes, continuó lanzando nueva música, destacando el electroswing “Maria Magdalene” (2020).

Aunque su nombre volvió a resonar a nivel mundial al ser anunciada como la nueva vocalista de Roxette, Lena Philipsson posee una sólida carrera que trasciende cualquier etiqueta.

Lena Philipsson a los 20 años. Foto: Instagram lenaphilipsson

Su nombre real es María Magdalena y tiene dos hijos, Saga Herngren y Noa Manfare Herngren, de sus matrimonios con Per Holknekt y Mans Herngren.

Roxette en Argentina 2026: fecha y venta de entradas

Per Gessle y Lena Philipsson. Foto: prensa

Casi una década después de sus últimos shows, Roxette anuncia su esperado regreso y confirma una única fecha en Buenos Aires. Tras la emotiva despedida de 2016 y la muerte de Marie Fredriksson en 2019, el compositor y guitarrista Per Gessle lidera esta nueva etapa acompañado por Lena Philipsson.

El concierto de Roxette en Buenos Aires se realizará el 16 de abril de 2026 en el Movistar Arena.

Los tickets estarán disponibles exclusivamente en la página de Movistar Arena a partir del 13 de noviembre a las 13:00 horas.

De qué murió Marie Fredriksson: la inolvidable voz de Roxette

La cantante sueca Marie Fredriksson, reconocida mundialmente por ser la voz principal de Roxette, falleció el 9 de diciembre de 2019 a los 61 años, tras padecer un tumor cerebral.

Marie Fredriksson

En 2002, Marie Fredriksson sufrió un desmayo en su hogar y, tras realizarse estudios médicos, fue diagnosticada con un tumor cerebral severo.

Marie se sometió a un tratamiento agresivo, logrando superar momentos muy delicados de salud. Durante este proceso, enfrentó pérdida temporal del habla, la vista y parte de la audición, pero demostró una fortaleza admirable al continuar con su recuperación.

Regreso a los escenarios y despedida definitiva

Tras varios años de tratamientos, Fredriksson logró recuperarse parcialmente y volvió a los escenarios junto a Per Gessle, su compañero de Roxette, para ofrecer nuevas giras y grabar música. Sin embargo, en 2016, los médicos le recomendaron retirarse definitivamente, luego de que la enfermedad regresara.