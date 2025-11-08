Las redes estallaron en las últimas horas luego de que se viralizara un video en el que Eugenia “China” Suárez aparece luciendo una cartera Louis Vuitton idéntica a la que tiene Wanda Nara, reavivando viejas comparaciones entre ambas.

En las imágenes, difundidas por la cuenta @zorratatiana, se puede ver a la actriz en una exclusiva tienda de la marca francesa, posando frente al espejo con un bolso Speedy P9 25 en tono rojo con monograma dorado, el mismo modelo que Mauro Icardi le regaló a su esposa semanas atrás y que generó gran revuelo en el entorno mediático.

EL MISMO BOLSO DE LA CHINA SUÁREZ LO TIENE WANDA

El video vino acompañado de un texto que rápidamente se viralizó: “La China le pidió a Icardi el mismo bolso que tiene Wanda Nara. ¡Está re crazyyy!”. En paralelo, los usuarios no tardaron en comentar la coincidencia, recordando el histórico enfrentamiento entre Wanda y la China, que comenzó hace años y vuelve a encender las redes cada vez que surge una similitud entre ambas.