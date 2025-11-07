La espera terminó: Billy Idol regresa a la Argentina y no lo hará solo. El próximo 15 de noviembre, el legendario músico británico se presentará en el Movistar Arena y eligió a Marttein, una de las figuras más disruptivas de la escena nacional, para abrir su show.

Las entradas ya están a la venta exclusivamente a través de la web oficial del Movistar Arena.

Foto: prensa

Marttein: del under porteño al escenario grande

Con apenas unos años de carrera, Marttein se convirtió en uno de los nombres más comentados de la música argentina.

Su último lanzamiento, el EP y largometraje conceptual “ESPECTACULAR”, lo muestra en su faceta más audaz: cinco tracks donde el rock, la electrónica y el hyper-pop se mezclan sin prejuicios. El material cuenta con la participación de Tomás Rebord y confirma el espíritu experimental del artista.

En “ESPECTACULAR”, “SUPEROFERTAS”, “SÁBADO”, “LA INTERVENCIÓN” y “PIZZA PARTY”, Marttein explora sonidos y emociones que reflejan la intensidad de la noche porteña y la búsqueda de identidad de una generación.

"A veces parece que quiero idolatrar la noche, pero en realidad es un cuestionamiento", dijo Marttein sobre la película de su disco. (Foto: Rafael Levy - @rvfaelevy)

Marttein (Foto: Rafael Levy - @rvfaelevy)

Una mirada cruda sobre la juventud y la ciudad

Antes de este lanzamiento, Marttein sorprendió con su disco homónimo y una película argentina que retrata la noche de Buenos Aires desde la perspectiva de una juventud que busca escapar de la realidad. “Quería mostrar la noche de la juventud actual de Buenos Aires, pero como un documental, sin prejuicios”, explicó el músico.

Para Marttein, la noche es mucho más que un escenario: “Aparece como una especie de monstruo porque es como que se traga al personaje”, sostuvo. En su visión, es un refugio donde “la gente se va a refugiar del fracaso, un espacio donde gasta todo lo que trabajó en el día”.

El protagonista de su obra —presente tanto en el disco como en el film— está marcado por la frustración. “Cuando empecé con el disco, que fue en 2022, yo sentía que era un fracasado que no iba para ningún lado”, confesó Marttein. La última línea del álbum lo resume: “Soy un fracaso pero en el antro hago que griten”.

El 15 de noviembre, el Movistar Arena será testigo de un cruce generacional único:Billy Idol, leyenda viva del rock, yMarttein, la voz fresca y sin filtro de la nueva escena argentina. Una noche para no perderse.