Después de años de silencio y una pausa que se sintió eterna para sus fans, Ricardo Montaner anunció su regreso a los escenarios con una gira que promete ser histórica: “El Último Regreso World Tour 2026”. El artista venezolano-argentino eligió la Argentina como una de las primeras paradas de este reencuentro con su público.

El tour, que recorrerá América y Europa, es mucho más que una serie de conciertos: es una declaración de amor y un repaso por cuatro décadas de éxitos. Montaner, que supo conquistar a millones con su voz y sus baladas, vuelve con la energía renovada y con ganas de reencontrarse con sus seguidores.

“Un día me detuve… pero ya no puedo más. Los espero en el Tour El Último Regreso”, expresó el propio Montaner, dejando en claro que la pausa terminó y que el escenario lo llama más fuerte que nunca.

Foto: prensa

Cuándo y dónde toca Ricardo Montaner en Argentina

La cita en Buenos Aires será el 21 de febrero de 2026 en el Movistar Arena, uno de los recintos más importantes del país. Además, el cantante confirmó una segunda fecha: el 1° de marzo en el Estadio Instituto de Córdoba.

Las entradas para el show en el Movistar Arena tendrán una preventa exclusiva para clientes Banco Ciudad desde el miércoles 5 de noviembre a las 16 hs a través de movistararena.com.ar. Una vez agotada la preventa, comenzará la venta general para todo el público.

Una gira mundial que celebra el legado de Montaner

“El Último Regreso” no es solo un tour: es el reencuentro más esperado entre Montaner y sus fans. El recorrido incluye paradas en Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y República Dominicana, antes de cruzar el Atlántico para presentarse en ciudades de España, Francia, Italia y otros destinos europeos.

Foto: prensa

Montaner, que lleva más de cuarenta años de carrera, eligió este regreso para celebrar su historia y renovar el vínculo con quienes lo acompañaron desde siempre. “Este tour no es solo un regreso, es una renovación de votos”, aseguran desde su entorno.

Cómo conseguir entradas para ver a Ricardo Montaner

Preventa Banco Ciudad: Desde el miércoles 5/11 a las 16 hs en movistararena.com.ar

Venta general: Una vez agotada la preventa, se habilitará para todo el público.

La expectativa es enorme y se espera que las entradas vuelen en cuestión de horas. El regreso de Montaner promete ser uno de los eventos musicales más importantes de 2026.