La noche del martes dejó una experiencia traumática para Romina Scalora, panelista de LAM. La periodista y comediante relató en sus redes sociales el violento episodio que sufrió cuando viajaba en taxi por el barrio porteño de Flores.

Scalora contó que el asalto ocurrió en la zona del Hospital Álvarez, en el cruce de las calles Bolivia y Aranguren. Según explicó, mientras iba en el asiento trasero del vehículo, dos delincuentes se acercaron y rompieron una de las ventanillas del auto.

El estallido del vidrio, que salpicó hacia adentro, fue acompañado por un arma de fuego apuntada contra el chofer. En cuestión de segundos, los ladrones se llevaron su teléfono.

“Le rompieron el vidrio al taxi y me cayó el vidrio encima. Le metieron un arma y le sacaron el celular”, escribió en su cuenta de X. Sus palabras se viralizaron rápidamente y despertaron una ola de preocupación entre sus seguidores.

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: "Tuve que tirarme del auto en movimiento"

ROMI SCALORA RELATÓ UN VIOLENTO ROBO EN FLORES

Lo más angustiante, sin embargo, llegó después. Scalora aseguró que el chofer, alterado por el ataque, aceleró para intentar perseguir a los delincuentes que escapaban.

Ante esa reacción, ella tomó una decisión desesperada: abrir la puerta y saltar del auto todavía en movimiento. “Me tuve que tirar. Estoy bien. Cuídense. Está muy jodido”, explicó, haciendo referencia al estado de inseguridad en la ciudad.

El dramático relato de Romina Scalora tras un violento robo: "Tuve que tirarme del auto en movimiento"

En las horas posteriores, la panelista continuó respondiendo mensajes de usuarios que querían saber más detalles.

“Me dio menos miedo golpearme contra el piso que pensar que se dieran vuelta y dispararan”, sostuvo. Solo terminó con un golpe leve, sin heridas de gravedad.

Además, compartió la preocupación por el chofer, a quien intentó rastrear luego del episodio a través de la aplicación de viajes. “Ojalá esté bien. Me dio culpa saltar del auto, pero fue lo único que pude pensar en ese segundo”, admitió.