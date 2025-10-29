La guerra contra elnarcotráfico que se desató en Rio de Janeiro en las últimas horas llevó a todos los medios argentinos a cubrir este conflicto que preocupa al Gobierno central de Brasil, que planea una intervención militar a gran escala luego de que se produjeran más de 130 muertes.

En América Noticias, un analista político explicaba que la droga que hizo fuerte a los cárteles de las favelas de Rio llega por vía fluvial a través del Amazonas y usa los puertos de la antigua capital de Brasil para exportar a África, desde donde sale a Europa.

Policías pasan junto a un coche quemado que fue utilizado como barricada durante una operación policial contra presuntos narcotraficantes en la favela Complexo do Alemao, donde opera la organización criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, el martes 28 de octubre de 2025. (AP Foto/Silvia Izquierdo) Por: AP

Al escuchar que ese negocio genera entre 1500 y 2500 millones de dólares, Rolando Graña contó que el consorcio de narcotraficantes “manejan tanta plata que a su vez tienen como un poder mafioso” que les permite controlar el tráfico por las favelas.

ROLANDO GRAÑA REVELÓ CÓMO ERA LA APP CON LA QUE EL NARCOTRÁFICO BRASILEÑO FACTURA A MILLONES DE DÓLARES

“En agosto de este año hubo una medida judicial por la cual cancelaron una aplicación que estaba en las principales tiendas de teléfonos celulares”, contó el conductor, en referencia a “Rotax Mobili”, que fue programada por la facción criminal y en su descripción prometía ser «la única aplicación de viajes de coche y moto que atraviesa la barricada y te deja en la puerta de casa».

“¿Quiénes la manejaban? El Comando Vermelho. Tenían una aplicación porque no dejaban entrar ni a Uber ni a ninguna otra aplicación a las favelas y a los barrios que ellos dominaban”, señaló el conductor. “En cambio, si vos viajabas con la aplicación de los narcos, pasabas por la favela y llegabas a la puerta de tu casa”, advirtió.

Una mujer sostiene un cartel mientras monta una motocicleta durante una protesta, al día siguiente de un letal operativo policial contra el narcotráfico en la favela de Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 29 de octubre de 2025. REUTERS/Ricardo Moraes. Por: REUTERS

“Durante tres meses, estos muchachos manejaron esta aplicación hasta que alguien dijo ‘Che, esta es de los narcos’. Bajaron la aplicación de las tiendas virtuales y recién ahí detuvieron a los responsables porque ni siquiera tenían un local de fachada. Era todo clandestino, pero facturaban y facturaban”, recordó Graña.

“Manejan hoteles, restaurantes, tiendas de ropa, administran incluso producción textil y producción de calzados en Brasil. Estaciones de servicio de lo que acá se llamaría bandera blanca. Y, bueno, facturan entre 1500 y 2000 millones de dólares, con lo cual, en términos de la nueva economía, serían unicornios”, reveló.

