Monada, la banda cordobesa de los hermanos Juanito, Lucas y Agustín Ninci, desembarca en Buenos Aires para encender Niceto Club el viernes 7 de noviembre.

Desde 2013, el grupo se consolidó como una de las propuestas más originales del país: una verdadera banda de rock que toca cuarteto, fusionando la potencia guitarrera con el ritmo popular que mueve multitudes.

Con 10 discos editados y más de 20 años de historia musical —desde sus inicios como la banda punk 250 Centavos—, Monada se transformó en un fenómeno cultural que une generaciones y estilos.

Reconocidos por su aporte a la cultura popular

La Legislatura de Córdoba distinguió recientemente a Monada por su aporte a la cultura popular y su música original, en un reconocimiento entregado en el Museo Bar de La Mona Jiménez, ícono del cuarteto argentino.Este galardón reafirma su lugar como una de las bandas más influyentes de la escena cordobesa contemporánea.

Nuevo lanzamiento: Bienvenidos al ritual – Plaza España

Su más reciente trabajo audiovisual, “Bienvenidos al ritual: Plaza España”, registra un show en vivo de 50 minutos realizado en el cumpleaños de Juanito Ninci, frente al Museo Metropolitano de Arte Urbano de Córdoba (M.M.A.U.).

El Show de Monada: humor, música y cultura cordobesa

Además de su faceta musical, Monada lleva adelante su propio programa de streaming, “El Show de La Monada”, con 5 temporadas al aire.

Se transmite en vivo los lunes de 21:30 a 23:30 hs por el canal de YouTube de Canal 12, en dúplex con Cuarteteando y DirectTV.

El ciclo combina el humor cordobés, improvisaciones, entrevistas a artistas y rituales musicales en vivo que reflejan el espíritu festivo de la banda.

Entradas para Monada en Niceto Club