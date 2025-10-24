La noticia del fallecimiento de Diane Keaton a los 79 años continúa generando conmoción en Hollywood, mientras se conocen más datos sobre los últimos días de la actriz.

En las últimas horas, se difundió el certificado de defunción de la ganadora del Oscar por Annie Hall, que confirma que sufrió una neumonía bacteriana primaria que se agravó con el paso de los días.

Según los documentos citados por People y TMZ, Keaton comenzó a sentirse mal el 24 de septiembre y fue vista por última vez por su médico el 9 de octubre, apenas dos días antes de morir. El reporte oficial indica que no padecía otras afecciones importantes más allá del cuadro respiratorio. Su cuerpo fue cremado el 14 de octubre, según el documento.

FILE -- Diane Keaton attends a gala at the Hammer Museum in Los Angeles, Oct. 10, 2015. (Emily Berl/The New York Times)

QUÉ DIJO LA FAMILIA DE KEATON

En un comunicado enviado a People, la familia de la actriz agradeció el cariño recibido: “La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien murió de neumonía el 11 de octubre”.

Además, sus allegados recordaron las causas que más la movilizaban: “Amaba a los animales y apoyaba firmemente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación a un banco de alimentos o refugio animal sería un homenaje maravilloso”.

Una amiga cercana a la estrella expresó la sorpresa por su repentina partida: “Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”.

El director Woody Allen, con quien Keaton compartió una historia de amor y numerosos proyectos, le dedicó una emotiva carta tras conocerse la noticia: “Hace unos días, el mundo era un lugar que incluía a Diane Keaton. Ahora es un mundo que no la incluye. Por lo tanto, es un mundo más deprimente. Aún así, están sus películas. Y su gran risa todavía resuena en mi cabeza”.