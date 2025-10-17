La espera terminó para los fanáticos de Bridgerton. Netflix confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de una de sus producciones más exitosas, que volverá a explorar los romances, secretos y rivalidades de la alta sociedad londinense.

Según anunció la plataforma, la nueva entrega llegará en dos partes: la parte 1 se estrenará el 29 de enero, mientras que la parte 2 verá la luz el 26 de febrero. Junto al anuncio, se reveló el póster oficial con una frase que encendió las expectativas: “Un amor sin máscaras”, adelanto de una trama repleta de pasión, intrigas y revelaciones.

Los seguidores de la serie celebraron la noticia en redes sociales, destacando que “la espera está llegando a su fin” tras varios meses de especulación sobre el regreso de la historia producida por Shondaland, la compañía de Shonda Rhimes, creadora de Grey’s Anatomy.

Netflix anunció la fecha de estreno de la cuarta temporada de Los Bridgerton. CRÉDITO: NETFLIX

DE QUE SE TRATA BRIDGERTON

Basada en las novelas románticas de Julia Quinn, Bridgerton se convirtió en una de las series más vistas y comentadas de Netflix desde su estreno. Ambientada en el Londres de la Regencia, sigue las vidas de los ocho hermanos de la familia Bridgerton mientras enfrentan los desafíos del amor, el matrimonio y la reputación dentro de los rígidos códigos sociales de la época.

Cada temporada se centra en uno de los hermanos, y con su combinación de drama, elegancia y sensualidad, la producción ha logrado cautivar a millones de espectadores. Con su impecable vestuario, ambientación de época y banda sonora moderna en versiones clásicas, Bridgerton consolidó su lugar como una de las joyas del catálogo de Netflix.