El paso del tiempo dejó al descubierto que Nicolás Vázquez no besa a Dai Fernández sólo en el escenario en Rocky, y a la par de la confirmación del romance también salieron a la luz detalles que asemejan su historia de amor a la de Mauro Icardi y Wanda Nara.

“Es la foto de Wanda, Maxi López e Icardi”, afirmó Fernanda Iglesias sobre la imagen en la que Dai posa junto a Nico con el premio ACE a la mejor Comedia de 2023, con Gonzalo Gerber presente.

Por eso, Carolina Molinari recordó el aclamado musical de Vázquez: “Gonzalo trabajó en Tootsie. Era compañero, y yo los vi en varias fotos juntos con Nicolás Vázquez, como si tuviesen muy buena onda”.

Dai Fernández, Nicolás Vázquez y Gonzalo Gerber en noviembre de 2023 en los premios ACE. (Foto: @gonzalo.gerber) Por: Fernando Gatti

Es decir, si bien Nico y Gonzalo no eran íntimos amigos ni vivieron juntos como Maxi y Mauro, el punto de contacto es que de alguna manera Vázquez habría “icardeado” a Gerber, ya que el rumor de affaire había nacido día del estreno de la obra de teatro que protagonizan, allá por julio.

El gesto de Dai Fernández hacia Gimena Accardi

“También había capturas que estaban dando vuelta por Twitter de Dai, que le comentaba a Gimena cosas como... ‘Ay, qué linda pareja, qué hermosos que son’“, acotó Pampito en Puro Show.

Daiana Fernández, Nico Vázquez y Julieta Nair Calvo (Foto: Movilpress)

Al final, Carolina Molinari y Angeles Balbiani concluyeron que a Gonzalo Gerber “no le va a faltar nada” durante su gira como bailarín de Cazzu porque “es recontra talentoso y re buen mozo”.