Después de semanas de preocupación e incertidumbre, la familia de Thiago Medina finalmente recibió la noticia más esperada.

El ex participante de Gran Hermano 2022 y actual influencer atraviesa días de alivio y esperanza tras el grave accidente que casi le cuesta la vida hace un mes.

Este último fin de semana, su entorno confirmó que salió de terapia intensiva y fue trasladado a una sala intermedia, un avance que desató una ola de emoción entre sus seres queridos y seguidores.

EL MENSAJE DE BRISA MEDINA

La noticia fue compartida por Brisa Medina, su hermana melliza, quien utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo recibido durante este difícil proceso.

“Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que estuvieron apoyando a mi hermano durante este tiempo”, escribió en una historia de Instagram, acompañada de emojis de corazones y manos en oración.

La hermana de Thiago Medina habló con emoción sobre su recuperación: “Estamos felices”. Crédito: Instagram

Con un tono lleno de emoción, Brisa agregó: “Hoy nos llena de alegría saber que ya se encuentra en sala y estamos esperando su pronta recuperación. Su apoyo y sus buenas vibras han sido fundamentales para nosotros. ¡Muchas gracias de corazón!”.

El mensaje no tardó en viralizarse y recibió cientos de comentarios de apoyo. Detrás de esas palabras se percibe la fortaleza de una familia que se mantuvo unida ante la adversidad y que hoy celebra cada pequeño paso.