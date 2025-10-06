El fenómeno viral El Temach, reconocido rapero, influencer y creador de contenido mexicano, ha logrado un nuevo hito en su carrera al agotar las entradas de su primer show en Estados Unidos. El concierto, realizado el pasado 24 de septiembre de 2025 en el Flamingo Theater Bar de Miami, marcó el inicio de su gira internacional “Solo Tour”, y confirma su creciente popularidad en el mercado estadounidense.

Debido al rotundo sold out y la alta demanda del público, El Temach ha anunciado nuevas fechas en Estados Unidos para los meses de enero, febrero y marzo de 2026, con presentaciones confirmadas en escenarios icónicos como:

Los Ángeles, CA – The Wiltern – 25 de enero

Houston, TX – Stafford Civic Center Theatre – 29 de enero

Dallas, TX – Wily Theatre – AT&T Performing Arts Center – 31 de enero

Los Ángeles, CA – The Wiltern – febrero 2026

Dallas, TX – House of Blues – marzo 2026

Más fechas por confirmar próximamente

¿Quién es El Temach?

Luis Castilleja, conocido como El Temach, es uno de los influencers mexicanos más influyentes de la actualidad, con una comunidad de más de 11 millones de seguidores en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. Su propuesta combina música urbana, mensajes de superación personal, reflexiones sobre la identidad masculina moderna y una actitud sin filtros que ha generado tanto fidelidad masiva como controversia.

Con temas virales como “Modo Holk”, “La Bruja” y “Operación Rescate”, El Temach ha capturado la atención de miles de jóvenes que buscan mensajes de transformación interior, disciplina, y resistencia personal. Su estilo directo y auténtico lo ha convertido en una voz influyente en temas de masculinidad, relaciones y propósito de vida.

“Solo Tour”: mucho más que un concierto

El “Solo Tour” no es solo una serie de conciertos, sino una experiencia inmersiva que fusiona performance en vivo, discurso motivacional, elementos audiovisuales y preguntas del público. Cada presentación promete ser un evento único que conecta directamente con los valores y la filosofía de vida que El Temach comparte en sus plataformas.