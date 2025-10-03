Silvio Rodríguez, el icónico cantautor y poeta cubano, regresa a Buenos Aires en el marco de su esperada gira internacional. Después de siete años de ausencia, el fundador de la nueva trova cubana se presentará en el Movistar Arena los días 11, 12 y 21 de octubre de 2025, en tres conciertos con entradas totalmente agotadas.

Fechas y lugar de los conciertos de Silvio Rodríguez en Buenos Aires

11, 12 y 21 de octubre de 2025

Movistar Arena, Ciudad de Buenos Aires

Entradas: AGOTADAS

Estas funciones prometen ser inolvidables, con un repertorio que combina canciones inéditas y temas recientemente compuestos, junto a los grandes clásicos que marcaron generaciones.

Acompañamiento musical de lujo

Trovarroco : Rachid López (guitarra) y Maikel Elizarde (tres)

Niurka González : Flautas, clarinetes y coros

Oliver Valdés : Batería y percusión

Jorge Reyes : Contrabajo

Jorge Aragón : Piano

Emilio Vega: Vibráfono y congas

Además, un selecto grupo de cuerdas y coristas completan el ensamble musical, incluyendo violines, violas, cellos y la participación especial de Malva Rodríguez en los coros.

Nuevo disco de Silvio Rodríguez: Quería Saber

En paralelo a la gira, el trovador cubano lanzó su más reciente trabajo discográfico titulado “Quería Saber”. Este álbum fue grabado entre 2019 y 2024 en los Estudios Ojalá (La Habana, Cuba) con producción del propio Silvio Rodríguez.

Músicos destacados del álbum:

Silvio Rodríguez : Voz, guitarra, vihuela y percusión

Frank Fernández : Piano en “Ángel ciego”

Alina Neira , Javier Cantillo , Anabel Estévez , entre otros: Cuerdas

Producción, grabación y mezcla: Silvio Rodríguez, Olimpia Calderón Arias, Merlín Lorenzo, entre otros

¿Habrá nuevas fechas de Silvio Rodríguez en Argentina?

Por el momento, las entradas están agotadas y no se han anunciado fechas adicionales.