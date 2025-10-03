Silvio Rodríguez, el icónico cantautor y poeta cubano, regresa a Buenos Aires en el marco de su esperada gira internacional. Después de siete años de ausencia, el fundador de la nueva trova cubana se presentará en el Movistar Arena los días 11, 12 y 21 de octubre de 2025, en tres conciertos con entradas totalmente agotadas.
Fechas y lugar de los conciertos de Silvio Rodríguez en Buenos Aires
- 11, 12 y 21 de octubre de 2025
- Movistar Arena, Ciudad de Buenos Aires
- Entradas: AGOTADAS
Estas funciones prometen ser inolvidables, con un repertorio que combina canciones inéditas y temas recientemente compuestos, junto a los grandes clásicos que marcaron generaciones.
Acompañamiento musical de lujo
- Trovarroco: Rachid López (guitarra) y Maikel Elizarde (tres)
- Niurka González: Flautas, clarinetes y coros
- Oliver Valdés: Batería y percusión
- Jorge Reyes: Contrabajo
- Jorge Aragón: Piano
- Emilio Vega: Vibráfono y congas
Además, un selecto grupo de cuerdas y coristas completan el ensamble musical, incluyendo violines, violas, cellos y la participación especial de Malva Rodríguez en los coros.
Nuevo disco de Silvio Rodríguez: Quería Saber
En paralelo a la gira, el trovador cubano lanzó su más reciente trabajo discográfico titulado “Quería Saber”. Este álbum fue grabado entre 2019 y 2024 en los Estudios Ojalá (La Habana, Cuba) con producción del propio Silvio Rodríguez.
Músicos destacados del álbum:
- Silvio Rodríguez: Voz, guitarra, vihuela y percusión
- Frank Fernández: Piano en “Ángel ciego”
- Alina Neira, Javier Cantillo, Anabel Estévez, entre otros: Cuerdas
- Producción, grabación y mezcla: Silvio Rodríguez, Olimpia Calderón Arias, Merlín Lorenzo, entre otros
¿Habrá nuevas fechas de Silvio Rodríguez en Argentina?
Por el momento, las entradas están agotadas y no se han anunciado fechas adicionales.