Debido al gran éxito en la venta de entradas y con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia a su público, Omar Courtz anuncia que sus dos shows programados en Argentina se unifican en una sola gran fecha: el viernes 3 de octubre en Mandarine Park, uno de los venues más importantes de Buenos Aires.

Los conciertos previamente anunciados para el 3 y 5 de octubre en Complejo C se concentrarán en una única presentación en un espacio con mayor capacidad, ideal para vivir al máximo el esperado debut de Omar Courtz en Argentina.

¿Qué pasa con las entradas ya adquiridas?

Las entradas para el domingo 5 de octubre serán válidas automáticamente para el viernes 3 de octubre en Mandarine Park.

Quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución a través de la ticketera oficial.

Se liberará un nuevo remanente de entradas para el 3 de octubre, brindando la oportunidad a más fans de ser parte de este evento imperdible.

“Queremos que todos vivan el show de la mejor manera posible. Este cambio nos permite reunirnos en una sola gran noche y compartir una experiencia inolvidable junto a Omar Courtz. Gracias a todos por el apoyo y la comprensión”, expresaron desde la producción.

La organización también agradeció a Complejo C por su profesionalismo y acompañamiento durante todo el proceso de planificación.

Un show histórico: Omar Courtz llega por primera vez a Argentina

Con este cambio, Omar Courtz confirma su crecimiento exponencial dentro del género urbano y promete un espectáculo único, pensado para que nadie se quede afuera. Su llegada a Buenos Aires marca un hito en su carrera y en la escena del reggaetón en Argentina 2025.

Sobre Omar Courtz

Nacido en Carolina, Puerto Rico, en 1997, Omar Courtz se ha consolidado como una de las voces más prometedoras del nuevo reguetón latino. Desde sus inicios en SoundCloud hasta colaborar con artistas como Daddy Yankee, Rauw Alejandro, Anuel AA y Bryant Myers, Courtz ha demostrado una versatilidad única dentro del género.

En 2024 lanzó su esperado álbum debut, “Primera Musa”, una producción de 17 canciones que fusiona reguetón, trap, R&B y sonidos alternativos, combinando la energía de la calle con una estética musical sofisticada.

Con millones de reproducciones y una comunidad de fans en crecimiento constante, Omar Courtz en Buenos Aires será un momento inolvidable para el público argentino.