Ciudad Magazine presenta una semana cargada de acción, romance y estrenos en su ciclo “El Mundo del Cine”. Del lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre, la pantalla se llena de producciones internacionales para todos los gustos.

📅 Programación de películas en Ciudad Magazine

Lunes 29 de septiembre

🎬 La gran explosión (The Big Bang, 2010) – Thriller policial con Antonio Banderas en la piel de un detective que busca a un desaparecido en un caso lleno de enigmas.

Martes 30 de septiembre

🎬 Secretos compartidos (2005) – Con Uma Thurman, Meryl Streep y Bryan Greenberg. Una mujer recién divorciada enfrenta un sinnúmero de retos al empezar a salir con el hijo de su terapeuta.

Miércoles 1 de octubre

⭐ Estreno: Invasión cósmica (Cosmic Sin, 2021) – Acción y ciencia ficción con Bruce Willis y Frank Grillo, en una batalla intergaláctica para salvar a la humanidad.

Jueves 2 de octubre

🎬 Amantes (Two Lovers, 2008) – Romance y drama con Joaquin Phoenix y Gwyneth Paltrow, una historia de amores imposibles y decisiones de vida.

Viernes 3 de octubre

🎬 Hitman: El rey de los asesinos (1998) – Con Jet Li. Un exjefe de la mafia japonesa es sospechoso de ser víctima de un ataque y deja una recompensa para quien encuentre a su asesino.